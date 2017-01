TP.HCM: Ô tô "điên" tông liên hoàn, 2 phụ nữ nguy kịch

Sự kiện: An toàn giao thông

Thứ Tư, ngày 18/01/2017 08:21 AM (GMT+7)

Hiện trường vụ tai nạn

Tối 17.1, ô tô bán tải do tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Song Hành xa lộ Hà Nội hướng Mai Chí Thọ về Trần Não, khi đến trước số nhà 22 Song Hành (phường An Phú, quận 2, TP.HCM) thì va chạm vào xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo cô gái, chạy phía trước.

Cú va chạm khiến hai người đi xe máy ngã xuống đường nằm bất động. Riêng chiếc ô tô bán tải tiếp tục lao tới và xảy ra va chạm với 3 ô tô khác đang chạy trên đường.

Khi chiếc xe “điên” dừng lại, mọi người chạy tới kiểm tra và đưa hai nạn nhân đi xe máy chuyển cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

Tại hiện trường, các phương tiện bị hư hỏng, trong đó ô tô bán tải bị bể nát phần đầu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.