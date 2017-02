TP.HCM: Không có TNGT chết người trong 7 ngày Tết

Sự kiện: An toàn giao thông

Thứ Năm, ngày 02/02/2017 10:00 AM (GMT+7)

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông (ảnh minh họa: Dương Thanh)

Sáng 2.2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2017, trên địa bàn TP.HCM không xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây chết người.

Để đạt được kết quả trên, theo trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt TP.HCM, ngoài những phương án thực hiện xuyên suốt chia làm 3 đợt cao điểm (trước, trong và sau Tết), phòng còn đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân thông qua nhiều hình thức, mở những chuyên đề về xử phạt “ma men” khi tham gia giao thông.

Còn theo đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng tham mưu - Cảnh sát PCCC TP.HCM, từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết nguyên đán 2017, trên toàn thành phố đã xảy ra 24 vụ cháy, giảm 49 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thiệt hại về tài sản khoảng 40 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Ngoài ra, lực lượng PCCC thành phố còn tham gia các vụ cứu hộ cứu nạn và đã cứu sống được 2 người. Bên cạnh đó, đơn vị này đã xử lý một vụ tràn hóa chất xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Về tình hình an ninh, trật tự, Công an TP.HCM cho biết, TP.HCM đã xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự (giảm 10,81% so với cùng kỳ năm trước), và tỉ lệ khám phá thành công các vụ án đạt 63,64%.