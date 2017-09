Chiều 7-9, Đại diện Cục Cảnh sát hình sự thường trú tại TPHCM đã liên hệ với Báo Người Lao Động tìm hiểu các thông tin liên quan đến bài viết Hàng loạt thiếu nữ "mất tích" bí ẩn mà báo đăng cùng ngày. "Sau khi báo đăng, lãnh đạo Cục yêu cầu làm rõ những thông tin này. Chúng tôi sẽ phối hợp với Công an Bình Dương xác minh, điều tra" – Trung tá Nguyễn Duy Thanh thuộc Cục Cảnh sát hình sự nói.

Trước đó, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu phòng Cảnh sát hình sự kết hợp với công an một số địa phương làm rõ các vụ thiếu nữ mất tích mà Báo Người Lao Động nêu. "Thông tin này khởi phát ở Bình Dương nên Công an tỉnh không chần chừ mà chủ động vào cuộc ngay. Anh em đang làm tích cực. Các thông tin sẽ được công khai sớm để người dân yên tâm" - đại diện công an tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Đến ngày 7-9 cháu Hương đã mất tích 17 ngày

Đến chiều 7-9, chị Nguyễn Thị Mạnh (trú tại tổ 17, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An – Bình Dương) cho biết con mình là Lê Thị Hương (SN 2000, học lớp 12C5 trường THPT Bình An, thị xã Dĩ An) đã mất tích 17 ngày. "Con tôi rất ham học nhưng không hiểu sao cháu mất tích cùng với chiếc xe wave biển số 61N7-6641. Điện thoại của cháu thì không liên lạc được. Những ngày qua, gia đình tôi như ngồi trên đống lửa" – chị Mạnh nói.

Cháu Tạ Như Hiền mất tích đến nay đã hơn 20 ngày

Trong khi đó, cháu Tạ Như Hiền (SN 2001, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) mất tích đã hơn 20 ngày qua vẫn chưa tìm được. Chiều 7-9, sau khi báo đăng, công an đã đến nhà cháu Hiền tìm hiểu thông tin.

Cháu Trang (bìa phải) kể một nhóm người dụ mình bán thân với giá 100 triệu đồng

Cháu Nguyễn Thị Trang (13 tuổi, ngụ khu phố Khánh Thạnh, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) là một trong những trường hợp mất tích vừa trở về. Bé kể mình bị một nhóm người dụ lên TP HCM bán shop quần áo nhưng thực tế là để "bán trinh" cho khách nước ngoài với giá 60-100 triệu đồng. "Họ nói nếu bán giá 60 triệu đồng thì con được 10 triệu, nếu chờ vị khách khác để bán giá 100 triệu đồng thì con được 20 triệu. Còn lại họ lấy". Bé Trang cho biết mình đã trốn khỏi khách sạn trước khi nhóm người trên có ý định bỏ thuốc mê Trang.

Trang kể khi sống với băng nhóm này, em thấy cảnh nhiều thiếu nữ trong nhóm sẵn sàng ôm ấp khách tại quán Karaoke ôm để nhận tiền. Các thiếu nữ này làm việc dưới trướng một 1 má mì và sẵn sàng sử dụng ma túy đá. Trang kể: "Mấy ông khác bo đậm lắm, có ông cả triệu đồng, tiền bo nhét trong áo ngực mấy đứa con gái, có đứa chỉ bằng tuổi con. Lát sau có ông ra sờ soạng con. Con la lên. Thấy vậy, bà má mì bảo với ông đó rằng: Con nhỏ này là hàng chưa khui".

Trường hợp của cháu Trang Báo Người Lao Động đã cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra. Tối 7-9, mẹ cháu Trang cho biết, công an đã trao đổi thông tin với chị qua điện thoại và hứa sẽ làm việc trực tiếp. "Tôi sẽ cung cấp hết cho công an để xử lý nhóm người này. Dụ dỗ con nít đi làm chuyện bậy như thế là thất đức", mẹ cháu Trang nói.

Riêng vụ cháu Nguyễn Thị Thanh Nhàn (13 tuổi, tạm trú tại phường An Phú, thị xã Thuận An – Bình Dương) mất tích mà báo nêu, đến 7-9, cha của cháu Nhàn cho biết đã tìm được con. Anh Nguyễn Thành Phương (ba cháu Nhàn) nói: "Con bé không hiểu vì sao đi tới tận Đồng Tháp. Công an dưới đó giữ con bé lại và gọi điện cho chúng tôi tới đón. Hiện bé rất hoảng loạn, chúng tôi hỏi mà cháu chưa nói được gì".