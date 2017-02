Xin tiền không cho, con liền thiêu rụi nhà cha

Ngày 19-2, Công an quận 7, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Huỳnh Quang Nhân (34 tuổi, ngụ quận 7) về hành vi phóng hỏa đốt nhà ông Bùi Văn Đây (54 tuổi, cha ruột Nhân) trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 17-2, Nhân đến nhà ông Đây xin tiền tiêu xài nhưng ông không cho. Bực tức, Nhân phóng hỏa đốt nhà cha khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy tán loạn.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh dùng bình C02 chạy đến cứu hỏa nhưng bất lực vì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 7 điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến khống chế ngọn lửa.

Vụ hỏa hoạn khiến 1 người bị bỏng, được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, toàn bộ tài sản trong căn nhà ước tính khoảng 800 triệu đồng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Quá trình điều tra, Công an quận 7 xác định nguyên nhân vụ cháy nhà là do Nhân gây ra nên triệu tập nghi can này lên trụ sở lấy lời khai. Tại đây, Nhân đã thừa nhận hành vi đốt nhà chỉ vì xin tiền mà cha ruột không cho.