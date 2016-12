Tin nóng: Một trong 2 chủ nhân giải xổ số 159 tỉ là người miền Bắc

2 khách hàng may mắn trúng giải jackpot đeo mặt nạ khi nhận giải.

Chiều 30/12, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott đã tổ chức lễ trao giải jackpot của chương trình xổ số Mega 6/45 kỳ quay 69 (ngày 25.12) tại văn phòng Vietlott Hà Nội.

Theo đó, giải jackpot trị giá hơn 159 tỉ đồng đã được trao cho 2 chủ nhân may mắn, mỗi người nhận được hơn 79 tỉ đồng, trước thuế. Theo thông tin do Vietlott công bố, hai vị khách hàng may mắn này ngụ tại Thái Bình và Bến Tre.

Tên viết tắt của hai người trúng giải là ông N.T.L (đến từ Bến Tre) và ông P.V.V (đến từ Thái Bình).

Trước đó, hai người sở hữu chiếc vé có bộ số trùng với bộ số trúng giải jackpot trong kỳ quay 69 (05 - 12 - 20 - 29 - 34 - 36) đã đến các chi nhánh của Vietlott tại TP.HCM và Hải Phòng để yêu cầu được trả thưởng.

Qua xác minh trên hệ thống và giấy tờ kèm theo, Vietlott xác định hai chiếc vé của hai khách hàng mang đến hợp lệ. Hai vé này được bán ra ở điểm bán hàng tại tỉnh Quảng Ninh và TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên Vietlott tổ chức trao giải jackpot cho 2 khách hàng cùng trúng trong một kỳ quay số, nâng tổng số khách hàng trúng giải jackpot lên 8 người mặc dù chỉ mới tìm ra 7 giải jackpot có chủ.

“Theo yêu cầu của hai người trúng thưởng, Vietlott bảo đảm giữ bí mật việc tổ chức trao thưởng và chỉ được phép công bố thông tin tên viết tắt các chữ cái, nơi cư trú và hình ảnh che mặt”, đại diện Vietlott cho biết.

Theo quy định, mỗi người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 7,9 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước. Ông N.T.L và ông P.V.V mỗi người đã nhận tiền giải thưởng với số tiền hơn 71,6 đồng qua hình thức chuyển khoản.