Khởi tố tài xế xe tải, đâm 3 người rơi xuống cầu tử vong

Cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm 3 người tử vong ở Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn, khiến 4 người trong gia đình thương vong

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với tài xế Phạm Văn Lai (42 tuổi), trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 1/2 (mùng 5 Tết), tài xế Phạm Văn Lai điều khiển xe tải loại 1,5 tấn tới cầu Rộ huyện Thanh Chương, Nghệ An thì va chạm với 2 xe máy chạy ngược chiều làm anh Võ Văn Tĩnh trọng thương, mẹ là bà Nguyễn Thị Xuân, vợ là Vi Thị Huệ và con trai Võ Văn Huy tử vong.

Theo bác sĩ bệnh viện nơi anh Tĩnh đang chữa trị, anh Tình bị chấn thương nặng buộc phải cưa chân trái.

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan điều tra xác định, tài xế Lai có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép. Nguyên nhân tai nạn, do xe tải lấn làn đường ngược chiều.