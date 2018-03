Tin mới vụ 3 người trong gia đình tử vong trên xe ô tô

Thứ Tư, ngày 21/03/2018 09:07 AM (GMT+7)

Chiếc xe Mercedes, nơi phát hiện vợ chồng nữ bác sỹ và con trai 9 tháng tuổi tử vong bị cháy một phần trần xe

Liên quan đến vụ việc lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện vợ chồng nữ bác sĩ và con trai 9 tháng tuổi tử vong bất thường trên xe ô tô ở cuối con đường vắng người qua lại tại TP. Hà Giang (tỉnh Hà Giang), sáng 21/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Dương Văn Thanh, Trưởng công an TP. Hà Giang cho biết, do tính chất nghiêm trọng, hiện cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Giang đang tiến hành thụ lý vụ án.

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, tới tối 20/3, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, "hiện chưa xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ, thời điểm phát hiện 2 vợ chồng nữ bác sĩ và con trai 9 tháng tuổi tử vong trên xe Mercedes, trần chiếc xe này bị cháy một phần".

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 16h chiều 20/3, tại khu vực thôn Hạ Thành thuộc xã Phương Độ, Tp. Hà Giang, các lực lượng chức năng tìm thấy hai vợ chồng anh Trịnh Đức Mạnh (SN 1972, lái xe Sở Xây dựng Hà Giang) và vợ là Nông Thị Bích Ngọc (SN 1980, bác sỹ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) cùng con trai thứ hai của gia đình gần 9 tháng tuổi. Cả ba người được phát hiện trong tình trạng đã tử vong trong xe ô tô Mercedes - Benz của gia đình mang BKS 30N - 4730.

Được biết, hai vợ chồng anh Mạnh và chị Ngọc có hai người con trai, con trai lớn hiện đang học lớp 9. Chiều tối 19/3, do mất liên lạc, không tìm thấy hai vợ chồng anh Mạnh cùng người con trai thứ hai đi đâu nên gia đình đã báo cơ quan chức năng nhờ trợ giúp tìm kiếm.