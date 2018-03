Tìm “soái ca” đuổi cướp, trả lại 700 triệu đồng cho bị hại

Công an Hải Phòng đang tìm bị hại vụ cướp 700 triệu đồng

Ngày 14/3, công an các quận Ngô Quyền và Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết đang tiến hành xác minh thông tin và tìm bị hại của vụ cướp giật tiền mà mạng xã hội đăng tải vào trưa 12/3.

Theo các thông tin đăng tải trên Facebook, trưa 12/3, một phụ nữ đem theo ba lô trong có 700 triệu đồng vừa rút từ một ngân hàng trên đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, Hồng Bàng. Khi vừa ra khỏi cửa, bất ngờ bị một đối tượng giật ba lô tiền rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy. Người phụ nữ đã lên xe máy đuổi theo đồng thời hô cướp... nhưng đối tượng chạy về phía quận Ngô Quyền.

Vào lúc đó có một thanh niên tên Duy phát hiện sự việc lập tức phóng xe máy Exciter đuổi theo đối tượng. Khi đuổi đến đường Trần Khánh Dư, phường Ngô Quyền, người phụ nữ bị ngã xe, anh Duy vẫn tiếp tục bám theo tên này.

Khi đến gần khu vực bưu điện thì đối tượng này bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy cắt ngang đầu xe. Tận dụng thời cơ, anh Duy vượt lên đạp vào xe của đối tượng, làm ba lô tiền văng xuống đường. Tuy nhiên, tên này không ngã mà rút dao đe dọa anh Duy rồi tẩu thoát. Anh Duy không đuổi theo nữa mà nhặt ba lô tiền trả lại cho người phụ nữ...

Sự việc được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ, họ giành những lời khen cho người đã có hành động dũng cảm truy đuổi, giúp người phụ nữ lấy lại được tài sản là “soái ca”.

Tuy nhiên, cơ quan Công an vẫn chưa nhận được trình báo của người bị hại, số điện thoại do người dân cung cấp được cho là của bị hại vẫn chưa liên lạc được.

Hiện, cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng và Ngô Quyền đang triển khai xác minh vụ việc. Đề nghị ai là bị hại của vụ việc mà mạng xã hội nêu trên đến trình báo với cơ quan Công an hoặc liên lạc với số ĐT: 02253.842.052 (Công an quận Hồng Bàng) - 02253.550.005 (Công an quận Ngô Quyền) để hợp tác điều tra.