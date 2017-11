Đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất kể từ đầu đông đang tràn xuống miền Bắc, có nơi dưới 9 độ C và dự báo sẽ tiếp tục được tăng cường.

Miền Bắc đang trải qua đợt lạnh nhất kể từ đầu đông (ảnh minh họa: Tất Định)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (20/11), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Đêm nay và ngày mai (21/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ ngày 22/11, không khí lạnh được tăng cường trở lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; riêng vùng núi và trung du phía bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm phổ biến 16-18 độ C.

Đánh giá đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, để chủ động ứng phó với rét đậm, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã ra công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố, các bộ và cơ quan liên quan cần tăng cường dự báo, thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh, thông tin kịp thời trên các phương tiện để người dân, nhất là vùng cao, vùng sâu chủ động phòng tránh. Căn cứ tình hình thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn địa phương các biện pháp phòng, chống phù hợp, đảm bảo an toàn cho người, sản xuất và vật nuôi.