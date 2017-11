Thượng tướng Lê Quý Vương nói về cấp mã số định danh cá nhân

Sáng nay 14-11, tại Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức ở Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết sau một thời gian triển khai thí điểm xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai dự án, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư ở Hà Nội và TP HCM.

"Thông qua công tác cấp thẻ căn cước công dân (CCCD), đã cấp gần 8 triệu mã số định danh cá nhân cho công dân tại 16 địa phương và phối hợp với Bộ Tư pháp cấp trên 700.000 số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh tại 17 địa phương"- Thượng tướng Vương cho hay.

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đóng vai trò quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân- Ảnh: Minh Chiến

Cũng theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương triển khai thí điểm thu thập thông tin dân cư tại TP Phủ Lý (Hà Nam) và TP Hòa Bình (Hòa Bình), triển khai phần mềm quản ly cư trú tại các đơn vị cho công an tỉnh Thừa Thiên Huế, triển khai thí điểm hệ thống quản lý dân cư tại TP Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng cho rằng công tác quản lý dân cư vẫn còn một số tồn tại, như tình trạng di cư tự do, thiếu sự quản lý trên nhiều phương diện. Tra cứu các thông tin về dân cư còn chậm, gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Phương pháp, trang thiết bị phục vụ quản lý dân cư hiện nay còn lạc hậu, cơ bản là thủ công.

"Theo lộ trình, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính. Để tổ chức thực hiện, cần thiết phải có sở sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi công dân đến độ tuổi quy định, phải được cấp CCCD. Tiến tới cấp đổi chứng minh nhân dân sang CCCD, phù hợp với số định danh cá nhân. Bởi số định danh cá nhân là cốt lõi thay đổi quản lý sổ hộ khẩu như hiện nay"- Thứ trưởng Lê Quý Vương nói.

Theo Thứ trưởng, trên cơ sở số định danh, CCCD, Bộ Công an xây dựng, hình thành 1 cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư không chỉ nhằm mục đích quan quản lý hộ khẩu mà dùng cho tất cả các nội dung thủ tục liên quan đến công dân như thuế, bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục...

"Chỉ cần thẻ CCCD, công dân có thể thực hiện được các công việc liên quan đến thủ tục hành chính. Việc này chống phiền hà, tiêu cực, quan liêu trong việc giải quyết thủ tục cho công dân. Năm 2020 phải hoàn thiện, đưa vào khai thác sử dụng trên cả nước"- Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Công an đánh giá dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi triển khai rộng khắp từ trung ương đến địa phương, trong khi đó nguồn vốn đầu tư cho dự án rất lớn, ngân sách nhà nước hiện nay còn hạn chế.

Theo Nghị quyết 112 vừa ban hành, Chính phủ thông qua phương án của Bộ Công an về việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, CMND trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân.

Ở nhóm thủ tục đăng ký thường trú sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng "sổ hộ khẩu" và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đặc biệt, cùng với việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, CMND, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, đăng ký xe, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện… cũng sẽ bỏ việc yêu cầu người dân phải xuất trình 2 loại giấy tờ này.