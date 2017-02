Thương tâm: Bắt chước treo cổ, học sinh lớp 3 tử vong

Gia đình anh Võ Văn Tuấn ở xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đang còn thảng thốt vì sự ra đi đột ngột của con trai Võ Hồ Tuấn D. (đang học lớp 3) vì cháu bắt chước người lớn chơi trò treo cổ…

Ngôi nhà của gia đình anh Tuấn, nơi xảy ra cái chết thương tâm của cháu bé. Ảnh: T.PHÚC

Theo gia đình, ngày 9-2, thầy Nguyễn Hữu Ph., Hiệu trưởng Trường THPT Chê Ghê-Va-Ra ở xã Đa Phước Hội, chết trong tư thế treo cổ nghi do tự vẫn.

Là hàng xóm thân tình, gia đình anh Tuấn đến lễ tang chia buồn với gia đình thầy Ph. Khi về nhà, bé Duy tò mò hỏi về cái chết của thầy Ph. và anh Tuấn không lường được tác hại, nói và giải thích cặn kẽ cho con về chuyện treo cổ tự vẫn…

“Sáng 11-2, cháu được cô giáo phát và tập thắt khăn quàng để chuẩn bị kết nạp Đội. Đến trưa gia đình đến đón cháu về. Sau khi tắm rửa, ăn cơm, cháu chạy loanh quanh quậy phá nên tôi bảo cháu đi ngủ trưa và cháu vâng lời, vào phòng” - anh Tuấn kể.

Khoảng 14 giờ, anh Tuấn gõ cửa phòng gọi con dậy để chở đi học võ nhưng cửa phòng khóa trái, không có tiếng trả lời. Khi hai vợ chồng mở được cửa thì phát hiện cháu treo cổ bằng chiếc khăn quàng, chết bên sào quần áo trong phòng!

Theo gia đình, cháu D. thông minh, hiếu động, hay tìm tòi học hỏi thử nghiệm… Có thể sau khi nghe kể về cái chết của thầy Ph., cháu bắt chước làm thử. “Đây là bài học quá đau đớn mà gia đình không lường hết được” - anh Tuấn nói.

Chuyện các cháu nhỏ bắt chước phim ảnh, nghe kể… về chuyện tự vẫn đã từng xảy ra. Trước đây, ở huyện Đức Hòa (Long An) từng xảy ra chuyện một học sinh tiểu học bắt chước phim ảnh, tự làm dây, treo cổ trong nhà bếp, tử vong. Công an huyện Đức Hòa xác định cháu tử vong do nghịch dại.