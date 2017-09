Chỉ huy lực lượng bảo vệ chung cư Golden West khẳng định, chuyện thuê giang hồ làm bảo vệ để đe dọa tính mạng cư dân đăng trên mạng là không chính xác. (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin, chủ đầu tư chung cư Golden West (ở đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thuê giang hồ làm bảo vệ để đe dọa tính mạng cư dân.

“Sáng nay chúng đã cho 2 thằng đi theo từ chung cư Golden West đến trường học của con cư dân trong tòa nhà. Khi đi theo quay nó thì nó che mặt bỏ lại xe rồi đi ra chỗ khác”, người dùng Facebook H.N.V chia sẻ thông tin trên nhóm Facebook có hàng trăm nghìn lượt người tham gia.

Kèm theo thông tin trên là bức ảnh chụp ảnh một thanh niên mặc áo cọc tay, trên tay có nhiều hình xăm, miệng ngậm thuốc lá đứng trong văn phòng của Ban quản lý chung cư Golden West. Ngồi cạnh đó là một số bảo vệ của chung cư Golden West.

Sau khi được chia sẻ trên Facebook, thông tin trên thu hút nhiều ý kiến bình luận, chia sẻ. Có ý kiến cho rằng, cần trình báo công an để làm rõ sự việc.

Ngày 8.9, PV đã liên hệ với Ban quản lý chung cư Golden West để tìm hiểu thực hư câu chuyện trên.

Sau khi PV xuất trình thẻ nhà báo, một cán bộ làm việc tại văn phòng ban quản lý chung cư Golden West và ông Ngô Văn Chiến (chỉ huy lực lượng bảo vệ chung cư Golden West, thuộc công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Trường Việt Nam) đã trực tiếp làm việc với phóng viên.

Trao đổi với PV, ông Chiến cho biết, hình ảnh lan truyền trên mạng được chụp tại phòng làm việc của ban quản lý tòa nhà. Bản thân ông Chiến có mặt trong bức ảnh.

Theo ông Chiến, công ty ông làm việc được thuê làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại tòa nhà và thông tin chủ đầu tư chung cư Golden West thuê giang hồ làm bảo vệ để đe dọa tính mạng cư dân là không chính xác.

Nam thanh niên có nhiều hình xăm trên tay (vòng tròn đỏ) tới xin việc, không đe dọa cư dân. (Ảnh Facebook H.N.V)

Ông Chiến cho biết thêm, do có công ty đang có nhu cầu tuyển thêm bảo vệ làm việc tại chung cư Golden West nên tối ngày 6.9, một nhân viên bảo vệ đã đưa một người bạn tới giới thiệu. Người này chính là nam thanh niên mặc áo cọc tay, trên tay có nhiều hình xăm trong ảnh đăng tải trên mạng.

Khoảng 18h30 ngày 6.9, trong lúc nam thanh niên này đang ở phòng của Ban quảng lý chung cư thì nghe thấy nhiều cư dân tới và nói “những lời khó nghe”.

“Thấy mọi người xúm lại đông nói những lời khó nghe, đồng chí ấy (nam thanh niên tới xin việc - PV) bức xúc quá mới nói “người nói phải có người nghe, một người nói thôi, chứ bao nhiêu người nói như thế này ai mà giải quyết được”. Sự việc có thế thôi, chưa ai đe dọa ai…”, ông Chiến cho biết.

Ngày 8.9, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Nhân Chính cho biết, qua nắm thông tin địa bàn, công an phường chưa phát hiện việc chủ đầu tư chung cư Golden West thuê giang hồ làm bảo vệ để đe dọa tính mạng cư dân. Bên cạnh đó, cũng chưa có cư dân nào trình báo công an về việc bị giang hồ đe dọa.

Theo lãnh đạo Công an phương Nhân Chính, hiện cư dân chung cư Golden West đang xảy ra tranh chấp về quyền lợi nên chính quyền đang yêu cầu các bên thỏa thuận giải quyết.

Trước đó, cư dân chung cư Golden West nhiều lần căn băng rôn phản đối chủ đầu tư không thực hiện thi công như thiết kế ban đầu về hạng mục hành lang, ô thoáng. Ghi nhận của PV ngày 8.9, bên ngoài chung cư vẫn cong nhiều băng rôn đề nghị chủ đầu tư trả lại ô thoáng cho cư dân.