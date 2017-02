Thực hư thiếu nữ bị gã biến thái rạch tay ở Phú Nhuận

Công an quận Phú Nhuận đề nghị thiếu nữ cho rằng bị thanh niên lạ rạch tay đến cơ quan chức năng trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 22-2, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết đang xác minh thông tin liên quan đến việc thiếu nữ có tên là D. nói bị 2 thanh niên rạch tay vào khuya 21-2.

“Hôm qua chúng tôi có tiếp nhận thông tin từ báo chí và mạng xã hội cho rằng một thiếu nữ tên D. đi chơi khuya về đến hẻm 134 đường Đào Duy Anh (phường 9, quận Phú Nhuận) thì bị 2 thanh niên rạch tay. Tuy nhiên hiện Công an phường 9 và Công an quận Phú Nhuận vẫn chưa nhận được thông tin trình báo của nạn nhân”, một cán bộ điều tra Công an Phú Nhuận cho biết.

Thiếu nữ D. cho biết 0 giờ ngày 21-2, bị 2 thanh niên lạ mặt áp sát gần hẻm 134 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận (TP HCM) sàm sỡ và rạch tay.

Theo vị cán bộ này, trách nhiệm của công an là phải tiến hành đi xác minh khi có thông tin. Tuy nhiên, qua tiếp xúc với các bác tài xe ôm và người dân khu vực nói trên thì không ai biết chuyện này.

Trước đó, trao đổi bằng tin nhắn facebook với phóng viên Báo Người Lao Động, thiếu nữ tên D. kể: “Lúc đó em đang chạy xe thì có 2 người dùng tay sàm sỡ, rồi một người bất ngờ dùng vật sắc nhọn hăm dọa rạch đùi. Em lấy tay che đùi thì bị trúng vào tay”.

Tuy nhiên, đến hôm nay (22-2), hình ảnh đăng tải đã được chủ nhân facebook nói trên gỡ bỏ.

Nơi xảy ra vụ thiếu nữ tên D. nói mình bị sàm sỡ và rạch tay

Cũng liên quan đến hành vi tương tự, tối 10-2, chị L.G.H. (19 tuổi) trên đường đến nhà bạn, khi đến giao lộ Lê Quang Định – Nguyễn Văn Đậu (đoạn thuộc quận Bình Thạnh, TP HCM) thì bị 3 thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy bám theo và rạch nhiều nhát vào đùi và cánh tay. Lực lượng công an đang tích cực xác minh truy tìm đối tượng.