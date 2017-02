Thủ tướng đề nghị báo chí giám sát xe công đi lễ hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị báo chí giám sát mạnh mẽ việc thực hiện chủ trương cấm công chức dùng xe công đi lễ hội...

Sáng nay (3/2), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh kết quả thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, bảo đảm Tết an bình cho người dân, đặc biệt tập trung lo cho người nghèo, gia đình chính sách, vùng thiên tai và lo cho công nhân. Tình hình an ninh, an toàn trật tự cơ bản được đảm bảo...

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ vui mừng khi nghe thông tin các tỉnh về Hà Nội chúc Tết đã giảm, mà theo đánh giá là giảm 70%. Thủ tướng cho rằng, con số này thể hiện sự thay đổi rất lớn về tư duy trong việc thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại khiến người đứng đầu Chính phủ băn khoăn như tình trạng tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng đánh nhau do uống rượu dịp Tết chưa giảm cũng như còn xảy ra một số vụ cháy nổ lớn...

Nhìn nhận tình hình kinh tế-xã hội tháng đầu năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực, Thủ tướng đề nghị tập trung một số nhiệm vụ thời gian tới như chấn chỉnh ngay các bất cập, đặc biệt là một số biểu hiện không lành mạnh trong lễ hội mà các địa phương và ngành văn hóa phải khắc phục ngay.

Nhấn mạnh, bất cứ cán bộ, công chức nào đi lễ hội trong giờ hành chính, trừ cán bộ được phân công, hay dùng xe công đi lễ hội, thì phải xử lý nghiêm, Thủ tướng đề nghị báo chí kiểm tra, giám sát mạnh mẽ việc thực hiện chủ trương này.

Một số việc ngay từ đầu năm phải triển khai, Thủ tướng chỉ rõ, đó là: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là một số mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tái cơ cấu ngành. Đẩy mạnh việc thoái vốn cổ phần hóa, khắc phục tình trạng tỷ lệ vốn hóa trong cổ phần hóa đạt mức thấp. Các dự án liên quan đến hạ tầng cần triển khai mạnh mẽ, kịp thời hơn. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ Đông Xuân, bảo đảm thành công.

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần khởi nghiệp, tinh thần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh phải được quán triệt, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Ngay đầu năm, phải triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 một cách chủ động nhất, kịp thời nhất, để tạo chuyển biến rõ nét ngay trong quý I này.

Trong chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng lưu ý 2 việc là theo dõi chặt chẽ tình hình thế giới và biến đổi khí hậu, để có giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời, không để bất ngờ xảy ra.