Thót tim xem clip ô tô đánh võng hất văng cảnh sát từ capô xuống đường

Clip: Chiếc xe ô tô bất ngờ tăng tốc, đánh võng liên tục, hất văng chiến sĩ cảnh sát xuống đường

Ngày 8.9, Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang phối hợp với Công an quận điều tra, xử lý vụ việc chiếc ô tô Ford màu trắng hất văng chiến sĩ cảnh sát thuộcPhòng Cảnh sát bảo vệ (Công an TP.Hà Nội) từ capô ô tô xuống đường hôm 7.9.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô Ford màu trắng biển số Hà Nội di chuyển trên đường Giải Phóng (gần cổng Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội). Lúc này, có một chiến sĩ cảnh sát đang bám trên nóc capô ô tô. Ngoài ra, còn một chiến sĩ cảnh sát khác đang đi bộ theo sau ô tô.

Tuy nhiên, chiếc ô tô sau đó bất ngờ tăng tốc, đánh võng liên tục khiến chiến sĩ cảnh sát bám trên capô ô tô văng xuống đường. Chiến sĩ công an may mắn không bị chiếc ô tô cán qua người.

Trao đổi với PV, một cán bộ công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) cho biết, sau khi nắm được thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh chiến sĩ công an Phòng Cảnh sát bảo vệ làm nhiệm vụ ở cổng Bệnh viện Bạch Mai bị ô tô hất văng xuống đường, Công an phường đã báo cáo công an quận phối hợp điều tra xác minh.

Chiếc ô tô Ford đánh võng, hất văng chiến sĩ cảnh sát bám trên capô xuống đường. (Ảnh chụp màn hình)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đồng Tâm và Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng đã xác định được người điều khiển chiếc ô tô Ford gây ra sự việc và đang làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Cán bộ Công an phường Đồng Tâm cũng cho biết, sau khi bị hất văng từ ca pô xuống đường, chiến sĩ công an Phòng Cảnh sát bảo vệ bị thương nhẹ.