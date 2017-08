Thông tin thời tiết dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 hữu ích cho người dân

Thứ Ba, ngày 29/08/2017 10:00 AM (GMT+7)

Thời tiết khá thuận lợi cho người dân cả 3 miền đi chơi dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (ảnh minh họa: Hồng Phú).

Theo lịch của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, kì nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, người dân sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (2/9) đến hết ngày thứ Hai (4/9).

Do nghỉ dài, người dân đã có kế hoạch để đi chơi, du lịch cùng người thân và bạn bè. Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến các chuyến đi. Dưới đây là bản tin dự báo phục vụ dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương:

Tại Bắc Bộ

Do tác động của dải hội tụ nhiệt đới xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên từ đêm 28 rạng sáng ngày 29/8, ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ trong ngày hôm nay phổ biến từ 22-31độ.

Ngày 30-31/8, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Từ ngày 1-4/9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Trung Bộ

Ngày 29/8, có mưa rào và dông rải rác, chiều có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-32độ.

Ngày 30-31/8, nhiều mây, có mưa rào và dông, trong đó ngày 30/8 phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Từ ngày 1-4/9, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 29/8, mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ Tây Nguyên từ 20-30 độ; Nam Bộ 23-33 độ.

Từ ngày 30/8 đến ngày 4/9, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ở Tây Nguyên: 21-31 độ; Nam Bộ: 25-33 độ.