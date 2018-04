Thiếu phụ xinh đẹp sống sót trong vụ nổ Văn Phú đã qua đời

Thứ Tư, ngày 04/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Sau hai năm chống chọi với bệnh tật, ngày 21/2/2018, thiếu phụ xinh đẹp sống sót trong vụ nổ Văn Phú đã qua đời.

Ảnh cưới của anh Âu, chị Lệ

Sáng 4/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Nguyễn Văn Âu (SN 1990, ở xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, ngày 21/2/2018 (mùng 6 Tết), vợ anh là chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1993) đã trút hơi thở cuối cùng. Chị Lệ là nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ nổ Văn Phú kinh hoàng xảy ra chiều 19/3/2016.

Khoảng 15h ngày 19/3/2016, trên đường Lê Trọng Tấn (Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ nổ nghiêm trọng làm 5 người thiệt mạng, hàng trăm căn hộ xung quanh bị hư hỏng. Nguyên nhân được xác định là do là anh Phạm Văn Cường (chủ thu mua phế liệu, 41 tuổi ở Nam Định và cũng là một trong số nạn nhân tử vong) do chủ quan nên đã dùng đèn khò để cưa một khối kim loại hình trụ bằng sắt, khối lượng khoảng 100kg bên trong có chứa chất nổ. Chiếc xe tải chở chị Lệ chạy ngang qua đúng lúc xảy ra vụ nổ. Sức ép của vụ nổ lớn khiến chiếc xe đâm vào một ngôi nhà, người tài xế tử vong còn chị Lệ may mắn sống sót, nhưng bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, hiện phải sống thực vật.

Anh Âu kể, buổi chiều định mệnh ấy, chị Lệ ngồi trên xe tải đi lấy hàng về cho xưởng sắt của hai vợ chồng. Vụ nổ xảy ra, tài xế chết tại chỗ, vợ tôi bất tỉnh, người ta tra theo biển kiểm soát xe tìm chủ xe, rồi chủ xe gọi cho anh. Nhận được tin vợ bị tai nạn, anh đến nơi thì Lệ bị đa chấn thương, trong đó chấn thương sọ não rất nặng. Bác sỹ nói, ca mổ hút máu trong não cho Lệ chỉ có khoảng 10% cơ hội sống. Nhưng anh Âu vẫn hy vọng, sẽ có phép nhiệm màu đến với vợ.

Anh Âu bên giường bệnh của vợ. Sau khi bị tai nạn trong vụ nổ Văn Phú, chị Lệ sống thực vật, chưa từng tỉnh lại, chưa nói với chồng câu nào cho đến lúc ra đi

Sau 4 tháng nằm hết các bệnh viện Việt Đức, Việt Nhật, Đa khoa Nông nghiệp…, chị Lệ được đưa về nhà, được rút máy thở nhưng vẫn trong trạng thái sống thực vật và theo lời bác sĩ thì não của chị gần như không thể phục hồi. Từ ngày bị tai nạn đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Lệ chưa một lần tỉnh lại, chưa nói được câu nào, đôi mắt cũng đã hỏng.

Anh Âu, chị Lệ có một mối tình rất đẹp. Họ yêu nhau từ những ngày ngồi chung mái trường THPT, chị Lệ đẹp có tiếng ở trường khi ấy. Vì quá yêu nhau, nên khi đang học năm thứ hai đại học, chị Lệ xin bảo lưu kết quả để kết hôn với dự định, khi con đi nhà trẻ sẽ quay trở lại giảng đường đại học. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng mở xưởng sắt thép và chị Lệ sinh hai con liên tiếp, và sau đó chị gặp nạn trong vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú.

Sau khi vợ bị tai nạn, anh Âu vẫn quản lý xưởng sắt thép của hai vợ chồng, cuộc sống rất khó khăn vì phải thuê người chăm sóc chị Lệ với chi phí 7,5 triệu đồng/tháng, cộng thêm tiền thuốc men, thức ăn chế độ đặc biệt, hiện mỗi tháng chi phí cho chị Lệ khoảng 20 triệu đồng. Cuộc sống khó khăn nhưng anh Âu luôn chữa trị cho vợ chu đáo, và vẫn mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra, Lệ sẽ tỉnh lại.

Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra, chị Lệ đã ra đi sau gần 2 năm sống thực vật, để lại hai con nhỏ và những ước mơ còn dang dở.