Thanh niên bơi giỏi như rái cá đuối nước trên dòng kênh đen

Thấy thanh niên lặn xuống dòng kênh đen ngòm ở Sài Gòn để tìm chiếc điện thoại bị rơi nhưng hồi lâu không ngoi lên bờ, mọi người tá hỏa báo cơ quan công an.

Thi thể anh Tùng được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa lên bờ

Vụ việc xảy ra vào sáng 28.12 trên kênh Tẻ (đoạn đối diện trụ sở Đảng ủy, HĐND phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào sáng sớm nay, anh Tùng (31 tuổi, quê Long An) đi trên sà lan lưu thông trên kênh Tẻ nhưng không may làm rớt điện thoại xuống nước. Dù được người chú ruột đi cùng trên sà lan can ngăn nhưng anh Tùng vẫn nhảy xuống dòng nước đen ngòm lặn, mò tìm điện thoại.

Hồi lâu không thấy anh Tùng ngoi lên mặt nước, người chú cùng những người trên sà lan hô hoán nhờ mọi người trình báo sự việc cho công an.

Nhận được tin báo, người nhái thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt triển khai tìm kiếm. Sau gần 1h quần thảo trong dòng nước đen ngòm, hôi thối, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được thi thể anh Tùng và đưa lên bờ.

Theo người thân, anh Tùng làm nghề sông nước đã hơn chục năm nay và bơi rất giỏi như rái cá nhưng không hiểu sao lại chết đuối.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.