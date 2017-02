Tháng 9, chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sáng 4-2 đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc với lãnh đạo các Bộ, ngành và TP Hà Nội nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.

Cùng đi có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, lãnh đạo các Bộ Giao thông Vận Tải, Xây Dựng, Tài chính và Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra công trình nhà ga La Khê trên tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông; công trình nhà ga số 2 trước khi có cuộc làm việc tại khu vực ga deport tuyến Nhổn – Ga Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nghe báo cáo tiến độ tại công trường dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, đến nay, khối lượng xây lắp công trình của dự án đã hoàn thành 90%, trong đó phần hạ tầng chạy tàu cơ bản hoàn thành. Công tác xây lắp cơ bản đáp ứng được tiến độ thi công đã đề ra. Các bên đang tiếp tục bám sát tiến độ thi công tổng thể đã đề ra, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác xây lắp, trang trí hoàn thiện trong quý I/2017.

Ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án đường sắt (Bộ GTVT), cho biết mục tiêu đặt ra là hoàn thành, đưa vào chạy thử trong tháng 9-2017. Để đảm bảo mốc tiến độ này, dự kiến sẽ hoàn thiện toàn bộ phần xây lắp trang trí kiến trúc bao gồm cả khu Depot trước ngày 31-3; hoàn thành lắp đặt thiết bị trước ngày 31-7; đóng điện toàn tuyến ngày 1-9.

Đối với tuyến Nhổn – ga Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết tiến độ tổng thể dự án này đã bị chậm so với kế hoạch ban đầu. Dự kiến hoàn thành, khai thác dự án vào cuối năm 2021. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết TP đã tháo gỡ cơ bản các khó khăn cho dự án, tập trung điều chỉnh lại tiến độ các gói thầu để đẩy nhanh tiến độ. Trên cơ sở đó sẽ lập kế hoạch chi tiết để tập trung thi công phần ngầm trong năm nay.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều giải pháp được triển khai nhưng tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP HCM vẫn diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, hạ tầng không theo kịp, năng lực của giao thông công cộng hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu, phương tiện giao thông cá nhân hiện đang tăng lên rất nhanh. Do đó, trước mắt cần tổ chức giao thông tốt hơn, có biện pháp giảm phương tiện cá nhân đi vào các khu vực dễ ùn tắc. Về dài hạn, phải đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Đặc biệt, việc triển khai hệ thống đường sắt đô thị là một trong những giải pháp quan trọng, có tính ổn định bền vững, lâu dài.

“Vì vậy, việc sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông cho Hà Nội” – Phó Thủ tướng nêu.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, để xây dựng được hệ thống đường sắt đô thị cần nguồn lực rất lớn. Với 8 tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch của Hà Nội, tính trung bình khoảng 2.200 – 3.000 tỉ đồng/km thì sẽ tốn khoảng 890.000 tỉ đồng (40 tỉ USD).

Đánh giá cao quyết tâm của Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các Ban quản lý, các nhà thầu trong điều kiện rất khó khăn nhưng Phó Thủ tướng chỉ ra thực tế là cả hai tuyến đều chậm so với tiến độ, dù đã nhiều lần được điều chỉnh. Phó Thủ tướng cho rằng nguyên nhân chính là do thể chế liên quan đến đầu tư phát triển hệ thống đường sắt đô thị chưa hoàn thiện, đặc biệt là thể chế liên quan đến quản lý đầu tư bằng hình thức hợp đồng tổng thầu EPC…

“Những vướng mắc này khiến chủ đầu tư liên tục phải xin ý kiến, hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành dẫn đến mất rất nhiều thời gian. Thời gian tới, tôi yêu cầu các Bộ, ngành, UBND TP Hà Nội phải thực sự quyết liệt, rà soát kỹ những khó khăn, vướng mắc của các dự án để có giải pháp tháo gỡ phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đúng tiến độ hai dự án đường sắt đô thị” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy phải đẩy nhanh tiến độ nhưng Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo an toàn. “Yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu. Trước hết là an toàn lao động, an toàn cho người tham gia giao thông. An toàn môi trường, an toàn cháy nổ. Phải giám sát chặt chẽ, không để xảy ra mất an toàn trên công trường, trong quá trình thi công, vận hành, khai thác sau này” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP cần tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực để quản lý vận hành các tuyến đường sắt đô thị. TP cũng cần có sự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ để tiếp nhận, khai thác tuyến Cát Linh – Hà Đông từ Bộ GTVT. “Phải tạo ra văn hoá phục vụ riêng của đường sắt đô thị. Mọi người dân đi tàu phải được phục vụ, ứng xử văn minh” - Phó Thủ tướng nói.