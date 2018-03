“Thâm nhập” vào lòng đường hầm Metro

Thứ Bảy, ngày 31/03/2018 11:40 AM (GMT+7)

Thời sự Sự kiện:

Đường hầm thứ 2 tuyến Metro số 1 tới nay đã khoan 250m, dự kiến tháng 6/2018 hoàn thành.

Tận cảnh máy TBM đang khoan dưới lòng đất

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 30/3, sau gần 4 tháng thi công khoan đường hầm thứ hai, tới nay, máy TBM đã khoan được hơn 250m ở độ sâu 10m. Khi hoàn thành, mỗi đường hầm sẽ là hướng lưu thông một chiều của tàu điện ngầm vào khu vực trung tâm TP.

Bên trong đường hầm thứ 2, hàng chục kỹ sư và công nhân đang khẩn trương điều khiển máy khoan hầm. Cứ 1,2m hầm được khoan, công nhân sẽ lắp 6 tấm bê tông làm vách hầm đường kính 6,8m. Việc sử dụng máy khoan TBM rất tiện lợi vì hoàn toàn vận hành bằng máy móc, hạn chế độ rung, giảm tiếng ồn và không ảnh hưởng đến giao thông, công trình xây dựng trên mặt đường.

Đại diện thi công cho biết, đường hầm thứ hai ở độ sâu 10 m nên việc thi công thuận lợi, nhanh hơn đường hầm số 1. Tuy nhiên, đường hầm thứ 2 có độ sâu thấp so với mặt đất nên khi thi công sẽ gặp khó khăn ảnh hưởng đến các công trình xung quanh.

Đường hầm thứ hai tới nay đã khoan được 250m

Tuyến metro đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là 1 trong 8 tuyến metro trong quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Dự án có 4 gói thầu chính sử dụng vốn vay ODA (Nhật Bản) gồm 3 gói thầu xây dựng và một gói thầu cơ điện.

Tháng 8.2012, gói thầu đầu tiên xây dựng trên cao và depot (ga Ba Son - depot Long Bình) do nhà thầu liên danh Sumitomo - Cienco 6, thực hiện dài 17,1km bao gồm 11 ga trên cao và khu depot sửa chữa tàu. Gói thầu 1b (ga Nhà hát TP - ga Ba Son) đã được robot TBM đào xong đường hầm 781m, do nhà thầu Shimizu - Maeda làm chủ đầu tư. Robot TBM hiện tiếp tục khoan đường hầm thứ 2 cách mặt đất 10m, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2018; gói thầu 1a (ga Bến Thành - ga Nhà hát TP) do nhà thầu liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4 thi công, đã hoàn thành toàn bộ tường vây quanh khu vực ga Bến Thành và trên đường Lê Lợi.

Hình ảnh đang thi công đường hầm thứ hai:

Các tấm bê tông ghép vách hầm được chuyển xuống dưới để thi công

Đường hầm thứ hai dài 781m

Công nhân làm việc tại đây được chia làm 3 ca

Tấm bê tông được chuyển từ trên mặt đất xuống và có xe di chuyển vào

Cứ 1,2m hầm, công nhân lắp 6 tấm bê tông vách hầm đường kính 6,8m

Tấm bê tông để ghép vào vách hầm

Công nhân tra dầu nhớt định kỳ vào máy

Phòng điều khiển, quan sát máy khoan TBM

Nhiều đoàn khách vào thăm quan tuyến hầm thứ hai