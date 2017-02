Taxi Hà Nội thất thu vì các tỉnh về chúc Tết giảm 70%

Thứ Bảy, ngày 04/02/2017 08:35 AM (GMT+7)

Theo đó, người phát ngôn của Chính phủ đã khẳng định, tại phiên họp Chính phủ hôm nay, Thủ tướng có nói các địa phương thực hiện khá tốt chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng là các địa phương không lên Hà Nội chúc Tết, tặng quà lãnh đạo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, “các tỉnh về Hà Nội chúc Tết đã giảm 70%" và con số 30% còn lại sẽ phải thực hiện sang năm 2018.

Điều này thể hiện một Chính phủ quyết liệt nói là làm. Thủ tướng đã ký Chỉ thị và các cơ quan đều ra một yêu cầu, một lệnh một bắt buộc không tiếp khách đến chúc Tết.

Ví dụ, Ban ​Tổ chức TW đưa ra khẩu hiệu không tiếp khách đến chúc Tết. Ở Văn phòng Chính phủ (VPCP), chính Bộ trưởng Mai Tiến Dũng là người trực tiếp ký công văn yêu cầu không chúc Tết, tặng quà cho VPCP, lãnh đạo Cục Vụ VPCP.

“Cho nên các đồng chí có biết, khi chúng tôi đi trên đường, có người nói với Thủ tướng năm nay nhân dân đón Tết rất tốt, vui tươi, phấn khởi nhưng taxi thất thu vì số người lên Hà Nội ít đi. Ngay tại Văn phòng Chính phủ không có địa phương nào lên Hà Nội chúc Tết”- Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng dẫn ví dụ, trước Tết, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh rất sốt ruột với dự án Samsung giai đoạn 2, bởi nếu không ký quyết định trước Tết thì nhà đầu tư sẽ triển khai ở nước khác. Vì thế Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã rất muốn lên Hà Nội nhưng, “tôi đề nghị anh không phải lên, bởi lên có khi báo chí nghĩ anh đi chúc Tết. Sau đó, Văn phòng Chính phủ có báo cáo Thủ tướng nội dung này và dự án được phê duyệt ngay khiến nhà đầu tư rất phấn khởi”- Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.

Ngoài ra, người phát ngôn của Chính phủ cũng lưu ý, trong tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, mặc dù ngày mùng 6 mới đi làm nhưng ngày mùng 5Tết, đích thân Thủ tướng đã ký chỉ thị với 5 nội dung. Trong đó có nghiêm cấm cán bộ công chức sử dụng xe công, giờ hành chính đi lễ hội, đặc biệt bắt tay ngay vào làm việc từ giờ đầu sau kỳ nghỉ Tết. Do đó, đa số người lao động đã trở lại các KCN, theo báo cáo của Tổng Liên đoàn đã trở lại hoạt động bình thường.

Trước đó, phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ sáng 3/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, bảo đảm Tết an bình cho người dân, đặc biệt tập trung lo cho người nghèo, gia đình chính sách, vùng thiên tai và lo cho công nhân.

Chính phủ đã cấp gần 15.000 tấn gạo và hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ cho người dân khó khăn. An ninh, an toàn trật tự cơ bản được bảo đảm. Hàng hóa đầy đủ phục vụ Tết, giá cả ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2017 chỉ tăng 0,46% so với tháng 12/2016.

Nhắc lại báo cáo "các tỉnh về Hà Nội chúc Tết đã giảm 70%", Thủ tướng cho rằng con số này thể hiện sự thay đổi rất lớn về tư duy trong việc thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng.

Thủ tướng cũng đề nghị nghị báo chí giám sát việc dùng xe công đi lễ hội. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh bất cứ cán bộ, công chức nào đi lễ hội trong giờ hành chính (trừ cán bộ được phân công), dùng xe công đi lễ hội đều phải xử lý nghiêm.