Tài xế bẻ lái cứu mạng 2 nữ sinh đối mặt khoản đền đầu tiên 240 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 31/03/2018 21:30 PM (GMT+7)

Tài xế Đỗ Văn Tiến đang đối mặt với khoản đền đầu tiên 240 triệu đồng vì đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh chia sẻ: "Dân mạng cứ gọi tôi là người hùng nhưng tôi không dám nhận. Tôi chỉ nghĩ tính mạng con người là trên hết".

Chiều 31-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đỗ Văn Tiến, tài xế đánh lái xuất thần cứu mạng 2 nữ sinh ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), cho biết theo báo giá của hãng xe, số tiền mà ông phải bỏ ra để sửa chữa chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Toyota, 1 trong 2 chiếc ô tô mà xe tải do ông Tiến điều khiển va chạm để cứu mạng 2 nữ sinh, lên đến 240 triệu đồng.

Tài xế Đỗ Văn Tiến sắp rơi vào cảnh nợ nần

"Tôi có đặt vấn đề sẽ bồi thường cho chủ xe số tiền 180 triệu nhưng họ không nghe. Nếu trong trường hợp họ có đồng ý thì gia đình cũng không có ngay số tiền này vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn"-ông Tiến buồn rầu nói.

Tài xế này cho biết thêm sáng thứ 2 tới (sáng ngày 2-4), ông sẽ có cuộc làm việc với cơ quan công an và các chủ xe để bàn bạc, thống nhất cụ thể việc đền bù, sửa chữa 2 chiếc xe ô tô đã bị hư hại do xe tải của mình va phải trong quá trình bẻ lái, tránh 2 nữ sinh bất ngờ ngã trước mũi xe tài do ông Tiến điều khiển.

Theo ông Tiến, sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông đã có buổi làm việc với cơ quan công an. "Họ (công an-PV) bảo sau khi giải quyết xong việc bồi thường sẽ tước giấy phép lái xe và nhốt xe của tôi"-ông Tiến cho hay.

Tài xế Tiến tâm sự việc khắc phục hậu quả cho 2 chiếc xe con bị va quệt trong vụ tai nạn và xe tải của công ty bị hư hỏng là vấn đề khiến ông đang lo lắng. Ông cho biết đang mong chờ phía bảo hiểm sau khi xem xét sẽ có phương án hỗ trợ bởi cả 3 xe đều có bảo hiểm 100%. "Tôi hi vọng bảo hiểm sẽ hỗ trợ cho mình, nhưng cũng không rõ ra sao vì 2 chiếc xe kia đang đỗ bên đường chứ không di chuyển, tất cả do mình gặp tai nạn và va phải họ"-tài xế Tiến băn khoăn.

Cú đánh lái xuất thần cứu mạng 2 nữ sinh

"Tôi đã bàn với vợ, nếu bảo hiểm không chi trả thì mình đành phải đi vay mượn họ hàng để lo"-anh Tiến nói.

Tài xế vừa cứu mạng 2 nữ sinh cũng bộc bạch: "Hiện dân cư mạng cứ gọi tôi là người hùng nhưng tôi không dám nhận. Tôi chỉ nghĩ rằng tính mạng của con người là trên hết, nên tôi buộc phải đánh lái để tránh 2 cô gái. Giây phút đó, tôi bẻ lái là theo bản năng của người cầm lái. Thời điểm đó, trong đầu chỉ kịp lóe lên lời thầy giáo trường lái dặn mình tính mạng con người là trên hết, những thứ khác đều có thể làm lại được".

Khi được hỏi về danh tính 2 nữ sinh đã khiến anh có thể lâm vào tình trạng nợ nần, ông Tiến cho hay: "Đến giờ, tôi cũng không biết 2 cô gái đó là ai".

"Sau cú bẻ lái, xe tải va quệt vào 2 chiếc xe ô tô rồi lật ngang ra đường, thoát được ra khỏi cabin tôi lập tức có quay lại để xem 2 nữ sinh kia có việc gì không nhưng mọi người nói vì thấy chiếc xe tải nằm lật giữa đường, sợ lái xe bị thương và sợ bị liên lụy nên họ đã bỏ đi. Với tôi, biết họ không sao thì mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm trở lại"-tài xế Tiến nói.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 29-3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), khi tài xế Đỗ Văn Tiến (SN 1977, trú tại huyện Thuỷ Nguyên) đang điều khiển xe tải mang BKS 15C-010.14 chở đá theo hướng quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo

Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt (đường 359C, xã Hòa Bình) thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải do tài xế Tiến điều khiển. Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh 2 nữ sinh ngã trên làn đường ô tô.

Tuy nhiên, cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải chở đá va chạm với 2 ô tô đỗ bên đường, gồm 1 chiếc Kia và 1 chiếc Toyota, trước khi bị lật ngang. Tài xế Đỗ Văn Tiến cũng bị thương, gẫy 2 xương sườn.