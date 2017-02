Tai nạn thảm khốc ở Nghệ An: Bé trai 3 tuổi đã tử vong

Đến thời điểm hiện tại đã có thêm 1 nạn nhân tử vong, trong vụ tai nạn kinh hoàng ở cầu Rộ, Nghệ An.

Thứ Năm, ngày 02/02/2017 08:50 AM (GMT+7)

Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 1 người bị thương

Ngày 2/2, thông tin từ Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, cháu Võ Văn Huy (3 tuổi) - nạn nhân trong vụ tai nạn ở cầu Rộ, huyện Thanh Chương vào chiều 1/2 đã tử vong tại bệnh viện.

Thiếu tá Trần Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, kết quả cho rằng chiếc xe tải nằm ở bên trái đường, lực lượng công an đo nồng độ cồn tài xế cho kết quả vượt quá mức cho phép, 0,37 miligam/lít khí thở.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 13h chiều 1/2 (mùng 5 Tết), trên cầu Rộ bắc qua sông Lam thuộc địa phận 2 xã Võ Liệt và Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải mang BKS: 37C-062.02 do ông Phạm Văn Lai (41 tuổi), trú tại xóm 4, xã Hưng Lộc, TP.Vinh điều khiển và 2 xe máy BKS: 29U6 - 2956 và 37 H6 - 4607.

Vụ tai nạn làm bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1957) và chị Vi Thị Huệ (SN 1987, con dâu bà Xuân) rơi xuống cầu Rộ tử vong tại chỗ. Riêng anh Võ Văn Tĩnh (SN 1985) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với một chân bị đứt lìa không thể nối lại. Đến chiều 1/2 cháu Võ Văn Huy (3 tuổi) cũng tử vong tại bệnh viện.

Được biết, UBND huyện Thanh Chương đã hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong và 3 triệu đồng/người bị thương cho gia đình nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng, đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ viêc trên.