Sụp hố bồn cầu nhà trường, bé 5 tuổi nứt sọ

Trong lúc đi vệ sinh, bồn cầu trường mầm non bất ngờ bị sụp xuống, khiến cháu bé 5 tuổi bị chấn thương sọ não, gãy xương.

Sáng 7-2, bác sĩ Huỳnh Như Đồng, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết cháu Nguyễn Văn An (5 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã qua cơn nguy kịch. Theo bác sĩ Đồng, cháu An vào Viện lúc 12 giờ ngày 6-2 trong tình trạng nứt sọ não, gãy xương chậu. Sau khi tiến hành cấp cứu, hiện cháu An đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi sát.

Cháu Nguyễn Văn An đang điều trị tại bệnh viện

Theo anh Nguyễn Văn Thuận (cha cháu An), trưa 6-2, gia đình đang ở nhà thì nhận được tin báo cháu An bị sụp bồn cầu ở Trường Mần non Krông Ana. Khi anh Thuận chạy tới thì đã có nhiều người đứng vây quanh nhưng không ai xuống cứu.

Anh Thuận cho biết: Lúc đó, tôi quá hoảng loạn định nhảy xuống thì vừa lúc có người đưa thang tới. Hố bồn cầu tối đen, tôi dùng tay rờ lấy gạch đá, bồn cầu đè lên người cháu rồi đưa cháu lên. Cũng may hầm cầu có ít nước nếu không cháu đã chết ngạt. Còn theo chị Bùi Thị Nếp (mẹ cháu An), nắp hầm cầu chỉ được ghép bằng nhưng tấm gạch men mà không hề có nắp bê tông kiên cố như những bồn cầu khác.

Bồn cầu nhà trường bị sập khiến cháu An bị chấn thương sọ não. Ảnh gia đình cung cấp

Liên quan đến vụ tai nạn hy hữu này, bà Lê Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Mần non Krông Ana, cho biết công trình vệ này được nhà trường tiếp nhận lại từ trường tiểu học. Sáng nay (7-2) Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana, UBND thị trấn Buôn Trấp và các đơn vị liên quan đã xuống xem xét, ghi nhận hiện trường vụ việc.