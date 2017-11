Tài xế Lê Hồng Quân (vòng trong đỏ) chính là người đàn ông mặc quần áo đen đã rời khỏi hiện trường nơi phát hiện taxi.

Ngày 20.11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, đã tìm thấy tài xế taxi Lê Hồng Quân (31 tuổi, ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), người mất tích bí ẩn sau khi chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình.

Trước đó, ngày 14.11, cơ quan Công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại khu vực thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) có chiếc xe taxi mang biển số Hà Nội bị bỏ lại bên đường, cửa xe khóa.

Vào cuộc điều tra, công an xác định được chiếc xe trên do anh Lê Hồng Quân điều khiển. Một ngày trước đó, anh Quân chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình. Tuy nhiên, sau đó anh Quân mất tích bí ẩn.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện trên xe taxi có nhiều vết máu, cùng 1 chiếc kính râm bị vỡ vụn.

Camera gần hiện trường phát hiện xe của anh Quân cũng ghi nhận hình ảnh, khoảng 12h05 ngày 13.11, xuất hiện một đối tượng nghi vấn đi bộ mặc quần áo tối màu, mang một khẩu trang sáng màu và đeo một ba lô tối màu tại khu vực phát hiện xe ô tô của anh Quân.

Căn cứ xác minh ban đầu, cơ quan điều tra nhận định, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, cướp tài sản. Ngay sau đó, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ nội dung vụ án.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác minh cho thấy, nạn nhân không mâu thuẫn với ai. Hình ảnh đối tượng nghi vấn camera của người dân ghi lại có đặc điểm rất giống tài xế Lê Hồng Quân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, việc anh Quân mất tích không phải là vụ giết người, cướp tài sản vụ án và chuyển hướng điều tra.

Qua phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Công an Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương và Hà Nam, sau 7 ngày điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã lần ra tung tích Lê Hồng Quân ở TP.Cần Thơ.

Lập tức, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã lên đường vào miền Nam tìm anh Quân. Tuy nhiên, sau đó anh Quân đã di chuyển lên Bình Dương.

Đến khoảng 11h30, ngày 20.11, Công an tỉnh Ninh Bình đã tìm thấy Quân ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và mời về Ninh Bình làm việc.

“Anh Quân sắp về tới Ninh Bình”, một cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nói với PV tối 20.10

Bước đầu, anh Quân khai nhận, do muốn tìm cuộc sống mới, ngày 13.11, anh Quân lái xe taxi về bỏ ở Ninh Bình. Sau đó, anh Quân tự dùng dao lam rạch tay để máu rơi ra ghế lái, mặt táp lô, sàn xe rồi bẻ kính đeo mắt và tháo sim điện thoại di động vứt trong xe nhằm mục đích tạo hiện trường giả để gia đình không tìm được mình và gây khó khăn cho công tác tìm kiếm của cơ quan chức năng.