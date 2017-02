Say rượu, dùng dao cắt đứt gân tay

“BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM vừa tiếp nhận bệnh nhân NVAT (24 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng có mùi rượu và tổn thương gân cổ bàn tay do tự dùng dao rọc giấy cắt đứt”.

Chiều 1-2, BS Trần Đăng Khoa, phụ trách tua trực cấp cứu BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết thông tin trên.

Theo BS Khoa, do gân cổ bàn tay bị cắt đứt nên gây tổn thương thần kinh mạch máu, buộc lòng phải phẫu thuật. Tuy nhiên do còn say xỉn, bệnh nhân không tự chủ bản thân nên đã bỏ về.

“Bàn tay tổn thương gân không điều trị kịp thời sẽ mất chức năng cầm và nắm, kể cả mất cảm giác. Thậm chí bàn tay sẽ tàn phế” – BS Khoa lưu ý.

“Người nhà cho biết vì bất đồng quan điểm trong lúc bia bọt với người nhà nên anh T cầm dao rọc giấy tự cắt đứt gân cổ bàn tay. Do máu chảy quá nhiều nên người nhà vội đưa tới bệnh viện” – BS Khoa nói.