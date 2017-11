Sắp hưu, Giám đốc Sở tài nguyên Sơn La bị khởi tố

Thứ Hai, ngày 20/11/2017 11:10 AM (GMT+7)

Như đã đưa tin, liên quan đến sai phạm trong công tác di dời, đền bù dự án thủy điện Sơn La, chiều 19-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La đã có cuộc họp thông tin về vụ việc nghiêm trọng này.

Trong đó, ông Triệu Ngọc Hoan, giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La, bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Triệu Ngọc Hoan, giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường

Theo Công an tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh khởi tố 17 bị can (trong đó một giám đốc và hai phó giám đốc sở), bắt tạm giam 14 người, cấm đi khỏi nơi cư trú hai người, người còn lại “chưa thực hiện được các biện pháp tố tụng theo quy định”, về hai tội danh Cố ý làm trái và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông tin ông Hoan bị khởi tố khiến nhiều người có mặt tại cuộc họp khá bất ngờ. Bởi tháng 9-2017, ông Hoan nhận thông báo nghỉ hưu, có hiệu lực vào tháng 3-2018 tới đây.

Như vậy chỉ còn 4 tháng nữa, vị giám đốc sở này sẽ “hạ cánh”.

Bước đầu, cơ quan An ninh điều tra tỉnh Sơn La xác định ông Hoan đã ký xác nhận 16 bản đồ của đơn vị đo đạc văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tại vành đai 1 trong dự án thủy điện Sơn La nhưng không thẩm định kiểm tra nội dung, độ chính xác.

Cũng theo tìm hiểu, vụ án trên được lực lượng công an điều tra trong một thời gian dài, thời điểm bị bắt, các bị can phần lớn đã ở trên cương vị mới so với khi có sai phạm.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm vị trí mới, một số bị can từng bị tố cáo có sai phạm tại dự án nói trên. Tại cuộc họp, Pháp luật TP.HCM đặt câu hỏi lãnh đạo tỉnh cũng như phía công an có nắm được vấn đề này hay không, có xem xét khi quyết định bổ nhiệm các bị can…? Tuy nhiên, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho hay “vụ án đang trong quá trình điều tra, chưa thể cung cấp nhiều thông tin”.