Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ kéo dài bao nhiêu ngày?

Bắc Bộ đang trải qua đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng kể từ đầu mùa đông. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, từ ngày 10-12/1, các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh kèm theo mưa. Độ ẩm tăng cao khiến thời tiết ẩm ướt.

Đến sáng nay (13/1), một đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc. Khu vực đồng bằng mưa đã tạnh, một số khu vực núi cao vẫn có mưa rải rác. Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất duy trì 11-14 độ C, vùng núi cao rét đậm dưới 9 độ C.

Các đợt lạnh trước, trời chủ yếu rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời hửng nắng. Tuy nhiên, đợt lạnh này, thời tiết giảm sâu nên ban ngày trời cũng rét buốt, càng về đêm trời càng lạnh. Vì thế, đây là đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng đầu tiên kể từ đầu đông.

Thời tiết lạnh buốt khiến người dân ra đường vào sáng sớm hoặc ban đêm phải rùng mình. Vậy khi nào đợt rét đậm, rét hại này ở Bắc Bộ mới kết thúc?

Trao đổi với PV, ông Đinh Hữu Dương – Phòng Dự báo Đài KTTV đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đợt rét ở khu vực Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khoảng hết ngày 14/1, sau đó nhiệt độ sẽ nhích dần lên.

“Ngày 15/1, trời ấm hơn. Sang đến khoảng ngày 16/1, miền Bắc lại đón một đợt không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ yếu hơn. Trời tiếp tục rét”, ông Dương nói.

Ông Lưu Minh Hải-Giám đốc Đài KTTV Lào Cai cho biết, hiện thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ đã tạnh ráo, một số khu vực núi cao vẫn còn mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm.

Nhiệt độ sáng nay ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã xuống 3,2 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 5,9 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,2 độ C, Tam Đao (Vĩnh Phúc) 7,3 độ C…

“Đây là nhiệt độ thấp nhất của khu vực Đông Bắc Bộ trong đợt rét này. Trong chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ, kéo nhiệt độ xuống thấp”, ông Hải nói.

Ông Hải cho biết thêm, từ giờ đến cuối tháng, Bắc Bộ sẽ còn đón 1-2 đợt rét nữa, tuy nhiên, các đợt rét không kéo dài. Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2017, khả năng thời tiết sẽ rét.