Dù được UBND tỉnh An Giang ủy quyền ký thông báo cho các trường học trong toàn tỉnh cho tất cả học sinh, sinh viên nghỉ học tránh bão số 16 (Tembin) nhưng giám đốc sở GD-ĐT vẫn bị cư dân mạng “ném đá” vì cho rằng vượt quá thẩm quyền.

Tối 25-12, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa có thông báo khẩn gởi các trường học trong toàn tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên được nghỉ học 1 ngày (26-12) để tránh bão số 16 (bão Tembin) theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này. Trong số các đơn vị nhận thông báo có Trường Đại học An Giang.

Học sinh trong toàn tỉnh An Giang được nghỉ học 1 ngày để tránh bão Tembin theo thông báo của Sở GD-ĐT An Giang.

Theo đó, trong thời gian nghỉ học, lãnh đạo các trường phải thường trực 24/24 để xử lý những vấn đề phát sinh, trực email và điện thoại để nhận chỉ đạo của các ngành, các cấp. Ngoài ra, lãnh đạo các trường phải chủ động yêu cầu cán bộ, viên chức, giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp giữ liên lạc với gia đình học sinh, sinh viên để thông báo hoặc tiếp nhận thông tin trong những tình huống phát sinh.

Tuy nhiên, hiện có một số người đăng thông tin này trên mạng xã hội Facebook rồi cho rằng việc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đã vượt quá thẩm quyền khi gởi thông báo đến Trường Đại học An Giang thay vì phải do UBND tỉnh này thực hiện.

Đây là thông báo do Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang ký được một số người cho rằng đã vượt quá thẩm quyền.

Về vấn đề này, bà Diễm cho biết đây chỉ là văn bản thông báo truyền tải ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh chứ không phải văn bản mang tính chỉ đạo từ sở đối với Trường Đại học An Giang. Hơn nữa, thông báo này cũng đã được UBND tỉnh An Giang ủy quyền cho sở thực hiện do thời gian quá gấp rút nên gây ra sự hiểu nhầm đối với một số người quan tâm.