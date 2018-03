Phụ huynh đánh cô giáo mang thai bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 08:03 AM (GMT+7)

Bà N. được tại ngoại, tuy nhiên bị cấm đi khỏi nơi cư trú để cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc hành hung một cô giáo thực tập.

Cô giáo H. đang được điều trị tại trung tâm y tế (ảnh: NLĐ)

Ngày 27/3, thông tin từ Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết, bà N. (người hành hung một giáo viên thực tập đến nguy cơ bị sảy thai) được tại ngoại tuy nhiên bị cấm đi khỏi nơi cư trú để cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Trước đó, vào ngày 26/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Nghệ An về việc giáo viên thực tập P.T.H. bị phụ huynh hành hung tại Trường Mầm non Việt - Lào vào ngày 22/3 vừa qua.

Theo báo cáo, vào khoảng 8h ngày 22/3, phụ huynh P.T.N (mẹ cháu T.P.Đ.K, lớp mẫu giáo 5E) đưa con đến lớp và cho rằng giáo viên thực tập P.T.H. đã đánh con mình dẫn đến vết bầm tím ở chân. Bà N. đã xông vào vừa kéo tóc, vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô H. Bị đánh đập nên cô P.T.H. bị đau bụng và ra nhiều máu. Nhà trường đã đưa cô H. đến Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nghệ An để khám và điều trị.

Tại trung tâm y tế, các bác sĩ cho biết rằng cô N. đang mang thai 13 tuần, bị bóc tách và đe dọa sảy thai.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng yêu cầu Phòng GD-ĐT TP Vinh tiếp tục nắm sự việc, chỉ đạo Trường Mầm non Việt - Lào sớm ổn định tình hình, đưa mọi hoạt động trở lại bình thường; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, toàn ngành của TP Vinh. Phía sở cũng đề nghị UBND TP Vinh chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của nhà giáo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng ứng xử các tình huống...

Được biết, đến ngày 27/3, chị H. vẫn đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An. Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã triệu tập bà N. lên làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu bà N. có thừa nhận hành hung nữ giáo viên thực tập và tỏ ra hối hận với hành động trên.

Theo người dân địa phương, bà N. là người nơi khác mới chuyển về phường Trung Đô. Hiện, bà này kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại phường Bến Thủy, TP Vinh.