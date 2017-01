Phóng sự ảnh: Tết trên đảo Lý Sơn

Chào đón Tết cổ truyền của Dân tộc và xuân mới Đinh Dậu 2017,Tại huyện đảo Lý Sơn ( Quảng Ngãi), ngay từ ngày mồng 1 tết Đinh Dậu trên các tuyến đường chính trên đảo không khí xuân đã rộn ràng, người người hớn hở, nhiều hoạt động mừng Xuân mới cũng diễn ra.

Tại Đình làng An Vĩnh và Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa, ngay từ mồng một tết đã có hàng ngàn người dân địa phương viếng thăm và thắp hương tri ân cầu may. Ông Ngô Lý , 82 tuổi ở thôn Đông xã An Vĩnh vui mừng chia sẻ: Tết năm nay, thời tiết thuận lợi nên việc vui xuân của người dân được thuận lợi. Cũng như mọi năm cứ vào sáng mồng một tết, sau khi cùng con cháu thắp hương tại nhà thờ họ, ông Lý lại cùng con cháu về dân hương tại Đình làng An Vĩnh và nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa để thắp hương tri ân tiền nhân và để con cháu hiểu được truyền thống anh hùng bất khuất của dòng họ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh hải của tổ quốc trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các vận động viên đua thuyền tứ linh đầu xuân làm lễ để chuẩn bị mở hội đua thuyền đầu xuân

Còn tại Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân cũng hối hả làm Lễ xuất hành chuẩn bị cho mùa biển mới tại ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa. Trên mâm lễ cúng đầu xuân mới, không thể thiếu những sản vật biển cả và món bánh ít lá gai. Ngư dân Bùi Năm, chủ tàu cá QNg 96456 TS, ở thôn Tây xã An Hải bộc bạch: Đối với ngư dân Hoàng Sa – Trường Sa, mâm cúng đầu năm trong Lễ xuất hành rất quan trọng không thể thiểu bánh ít lá gai, bởi đây là sản vật được dâng cúng trong Lễ tế sống đội dân binh Hoàng Sa năm xưa trước khi làm nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ chủ quyền nơi Hoàng Sa – Trường Sa mênh mông sóng nước. “ Xuân mới, ngư dân chúng tôi cầu mong sao cho trời yên bể lặng, tàu về tôm cá đầy khoang là mừng rồi” ngư dân Năm nói.

Còn tuyến giao thông thủy nội địa nối đảo Lý Sơn với đất liền cũng đã hoạt động trở lại, nhiều chuyến tàu chở khách đã vận chuyển hàng trăm khách du lịch đất liền ra đảo du xuân. Tết năm nay, ngoài trên 4 ngàn hành khách là người dân địa phương làm ăn xa quê về ăn tết, những ngày đầu xuân mới Lý Sơn sẽ đón khoảng trên 5 ngàn khách du lịch ra thăm quan đảo.

Bên cạnh, các hoạt động mừng xuân mới Đinh Dậu, người dân trên đảo đang hối hả chuẩn bị cho Lễ đua thuyền truyền thống Tứ linh “ Long, Ly, Quy, Phụng”, được diễn ra từ ngày mồng 4 đến mồng 8 tết. Đây là Lễ hội có từ trên 300 năm trước của cư dân trên đảo, với ước mong cầu năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, người yên vật thịnh, mùa màng tươi tốt

Một số hình ảnh đầu xuân mới tại đảo Lý Sơn Quảng Ngãi:

Các bô lão cúng tế dâng hương tại Đình làng An Hải ngày đầu xuân

Các tàu cá của ngư dân Lý Sơn chuẩn bị vươn khơi tại Hoàng Sa - Trường Sa

Chiến sỹ LLVT viếng thăm nhà trưng bày đội Hoàng Sa đầu xuân

Dâng cúng tại Đình Làng An Hải để tưởng nhớ đội Hoàng Sa

Du khách thắp nhang tri ân đội Hoàng Sa

Ngư dân Bùi Năm cúng lễ xuất hành cho mùa biển mới tại Hoàng Sa

Ngư dân Bùi Năm cúng lễ xuất hành đầu năm

Tìm hiểu chủ quyền đọi Hoàng Sa