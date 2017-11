Phát hiện sinh vật nghi hoa Ưu Đàm ở đường lên Tây Thiên - Tam Đảo

Thứ Tư, ngày 15/11/2017 07:11 AM (GMT+7)

Sự xuất hiện của loài hoa vô cùng đặc biệt, bởi theo tin đồn, loài hoa này 3.000 năm mới nở một lần này đã gây sự tò mò, thích thú đối với nhiều người dân nơi đây, khi lần đầu tiên họ được nghe và nhìn thấy...

Anh Quang cho biết, sáng nay khi anh ra kiểm tra chiếc máy xúc anh vừa mượn của một người bạn cách đó ít hôm thì bỗng giật mình, như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một chòm hoa nhỏ li ti, trắng tinh khiết mọc trên tấm thép ngay bên hông chiếc máy xúc. Anh tiến lại gần, đưa mắt nhìn sát vào đám hoa này, thì chợt giật mình khi chòm hoa này có thân hoa trắng nhỏ li ti, bông hoa trắng “đậu” ở trên đầu rất giống với hoa Ưu Đàm.

Sinh vật lạ, được cho là hoa Ưu Đàm được anh Quang phát hiện mọc ngay trên tấm thép, bên hông của chiếc máy xúc được anh mượn của một người bạn cách đó ít hôm.

“Nghi là hoa Ưu Đàm, nên tôi đã lấy điện thoại chụp lại, đồng thời vào mạng để xem hình ảnh của loài hoa Ưu Đàm, thì thấy rất giống nhau. Tôi đếm được tất cả 18 bông hoa. Tôi không chắc đây có phải là hoa Ưu Đàm không, nhưng nhìn hình rất giống và những người sau khi nhìn thấy cũng đều khẳng định đây là loài hoa Ưu Đàm quý hiếm” – anh Quang chia sẻ.

Hoa Ưu Đàm loài hoa của nhà Phật được phát hiện trên tuyến đường đi lên chùa Tây Thiên - Tam Đảo - Vĩnh Phúc khiến nhiều người rất thích thú.

Sau khi chụp ảnh, kiểm tra hình ảnh giống hệt hoa Ưu Đàm, anh Quang mới thông báo cho mọi người biết, rằng mình vừa phát hiện hoa Ưu Đàm mọc trên tấm thép bên hông chiếc máy xúc ngoài rìa đường (tuyến đường lên Tây Thiên – Tam Đảo). Tuy nhiên, mọi người đều hoài nghi, chỉ đến khi anh dẫn mọi người ra tận nơi thì ai nấy mới ồ lên, tò mò, ngạc nhiên và sung sướng. Rồi họ thi nhau lấy điện thoại để ghi lại những hình ảnh vô cùng độc đáo, hiếm có, khó gặp này.

Hoa Ưu Đàm có cuống hoa màu trắng nhỏ li ti như sợi tơ, hoa màu trắng nhỏ như hạt tấm, nếu không để rất khó phát hiện.

Anh Quang cho biết, chiều nay anh đã trả chiếc máy xúc có hoa Ưu Đàm mọc cho người bạn và chùm hoa vẫn để vậy “chưa ai hái”. Tuy nhiên, anh Quang cũng chia sẻ rằng, khi chiếc máy xúc vào công trường thi công, không biết những bông hoa Ưu Đàm mỏng manh này có còn “trụ” được không.

Tấm sắt bên hông chiếc máy xúc được sơn màu vàng, trái ngược với màu trắng của chòm hoa Ưu Đàm, có lẽ chính sự tương phản này đã giúp anh Quang phát hiện ra loài hoa vô cùng độc đáo, quý hiếm này.

Được biết, câu chuyện về loại hoa Ưu Đàm này khá phong phú và còn nhiều tranh cãi. Các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được hoa này là loại sinh vật gì. Tuy nhiên, theo quan niệm, hoa Ưu Đàm là hoa của nhà Phật và 3.000 năm mới mọc một lần, hoa nở đem lại sự may mắn, an vui, đặc biệt người nhìn thấy hoa Ưu Đàm sẽ gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống…

Trước đó, trong thời gian qua, báo chí thông tin nhiều về loài hoa truyền thuyết 3.000 năm mới nở một lần với tên gọi hoa Ưu Đàm, xuất hiện tại nhiều nơi như Hải Phòng, Phú Yên, Quảng Nam…Tuy nhiên, theo các nhà khoa học đây chỉ là một loại nấm. Năm 2012, nhiều người dân và bà con phật tử đã nườm nượp đổ về chùa Phù Ninh (Thủy Nguyên - Hải Phòng) để chiêm bái hoa Ưu Đàm mọc trên một nhánh lan. Đây cũng là lần thứ 3 loài hoa "3.000 năm mới nở" xuất hiện tại chùa Phù Ninh. Tại Đà Nẵng, năm 2012 một người dân cũng tình cờ phát hiện khoảng 20 bông hoa nhỏ mọc thành một chùm trên... xe máy, được nhận định là hoa Ưu Đàm. Trong thời gian qua, thông tin và hình ảnh về hoa Ưu Đàm cũng liên tục xuất hiện ở nhiều gia đình tại Quảng Nam, Thái Nguyên, Nam Định, TPHCM… Điểm mọc hoa thường là trên kim loại như song sắt cửa sổ, cổng sắt, hàng rào B40, tượng đồng, dây điện, cột điện... Những bông hoa này thường mọc thành dãy với chiều cao tính từ gốc đến đỉnh bông hoa khoảng gần 10cm, thân hoa rất mảnh, như sợi tơ. Bông hoa có màu trắng tinh khiết, hình quả chuông nhỏ li ti. Nhiều người dân ở các địa phương khẳng định đây là loài hoa mà truyền thuyết của nhà Phật là 3.000 năm mới nở một lần, báo hiệu điềm lành. Theo kinh văn nhà Phật, hoa Ưu Đàm tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường…