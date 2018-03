Phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai khi gặp chồng

Thứ Tư, ngày 28/03/2018 21:30 PM (GMT+7)

Từ ngày 29-3, phạm nhân được gặp vợ hoặc chồng tại phòng riêng phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện hành.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 07/2018/TT-BCA quy định việc phạm nhân thăm gặp thân nhân, gửi, nhận thư, tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với nhân thân.

Theo nội dung thông tư, thân nhân là vợ (hoặc chồng) của phạm nhân có đủ điều kiện được gặp phạm nhân tại phòng riêng theo quy định tại khoản 1, Điều 46 Luật Thi hành án hình sự thì phải có giấy đăng ký kết hôn; trước khi thăm gặp phải kê khai đồ dùng, tư trang cá nhân để cán bộ có trách nhiệm kiểm duyệt, nếu đồ vật không được đưa vào thì phải gửi ở tủ tại nhà thăm gặp.

Thân nhân phải viết giấy cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy nhà thăm gặp, có trách nhiệm quản lý, giám sát phạm nhân trong thời gian thăm gặp, không để phạm nhân vi phạm pháp luật, Nội quy của cơ sở giam giữ, đồng thời thực hiện phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

Phạm nhân sẽ được gặp vợ hoặc chồng tại phòng riêng không quá 24 giờ - Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Thông tư cũng quy định rõ phạm nhân được gặp vợ hoặc chồng tại phòng riêng phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện hành. Phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai và có giấy cam kết không mang thai để bảo đảm thời gian chấp hành án phạt tù.

Đối với thời gian thăm, thông tư quy định, khi phạm nhân gặp thân nhân được kéo dài thời gian thăm gặp không quá 3 giờ, gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ.

"Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện phải tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết"- thông tư nêu rõ.

Ngoài ra, trong một số trường hợp cụ thể, giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện có thể xem xét, quyết định cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân. Việc tổ chức cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, quản lý chặt chẽ phạm nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho thân nhân phạm nhân.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29-3 và thay thế Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30-6-2011 của Bộ trưởng Bộ Công an.