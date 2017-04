"Cho thôi ĐBQ" hay phải bãi nhiệm? Trao đổi với Báo Giao thông, TS Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội cho biết, theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, ĐBQH có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác. Tuy nhiên, theo ông Quyền, ông Cự vừa bị Ban Bí thư kỷ luật vì những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh. Vì vậy, nếu liên quan đến kỷ luật thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Quốc hội không thể cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH một cách đơn giản. "Mỗi ĐBQH đều do hàng trăm nghìn cử tri bầu ra, khi một người muốn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH phải có lý do chính đáng. Anh có quyền nhưng cũng phải gắn với trách nhiệm của người đại biểu, không thể thích thì ở, không thích thì xin thôi", ông Quyền nói và nhấn mạnh thêm, muốn thôi làm nhiệm vụ ĐBQH phải có những lý do rất chính đáng thì mới được xem xét chấp thuận. Còn trong trường hợp cơ quan chức năng thấy một người có vi phạm thì không thể cho người này thôi nhiệm vụ, sẽ buộc họ tiếp tục làm ĐBQH cho đến khi Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH của người đó.