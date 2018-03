Nữ nhân viên văn phòng tay run run nhận jackpot 64 tỉ của Vietlott

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 13:30 PM (GMT+7)

Trúng số độc đắc Sự kiện:

Đại diện hội đồng trao giải phải động viên người phụ nữ này “không có gì phải run”.

Bà H. đeo mặt nạ khi nhận giải

Trưa 27/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott cho biết, họ vừa hoàn thành trao giải jackpot trị giá gần 64 tỉ đồng cho khách hàng may mắn trong kỳ quay 255 của sản phẩm Mega 6/45 (mở thưởng vào tối 9/3). Theo đó, khách hàng may mắn là một phụ nữ tên H., quê ở Long An, đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Sau khi đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định (10% số tiền vượt 10 triệu đồng) là gần 6,4 tỉ đồng, bà H. đã thực lĩnh số tiền hơn 57 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần. Với số tiền này, bà H. cho biết sẽ đưa cha mẹ ở quê lên TP.HCM cùng sống với vợ chồng bà.

Trong phần trao giải chính thức tại buổi lễ, đại diện hội đồng trao giải đã bắt tay, chúc mừng bà H. Vị này cho hay, tay của bà H. lạnh ngắt, run run khi nhận giải. “Chúc mừng em nhé! Đừng lo lắng nữa! Mà sao tay lạnh thế? Trúng vậy đúng ra là mình hạnh phúc rồi, không có gì phải run, phải lạnh cả”, vị này nói.

Tấm vé trúng giải của bà H.

Trước đó, bà H. đã mua một tấm vé số Mega 6/45 của Vietlott tại một điểm bán hàng ở P.2, Q.5, TP.HCM, với hai bộ số là 02 - 06 - 12 - 19 - 35 - 40 và 05 - 10 - 13 - 19 - 25 - 44 để tham gia kỳ quay 255. Kết quả, bộ số 05 - 10 - 13 - 19 - 25 - 44 đã hoàn toàn trùng khớp với bộ số trúng jackpot tại kỳ quay 255, và chỉ có duy nhất tấm vé này trúng giải.