Vợ giết chồng rồi phân xác phi tang rúng động Bình Dương

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương, nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng này là anh T.T.T. (37 tuổi, quê Sóc Trăng), nghi phạm là Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang, vợ của nạn nhân).

Diễm khai nhận, vào đêm 15/12, anh T. đi nhậu về phòng trọ thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc đó, anh T. đánh và dọa sẽ giết chết Diễm.

Nghi can Hàng Thị Hồng Diễm

Trong lúc đánh nhau, anh T. dùng con dao để chém nhưng Diễm tránh và giật được con dao đồng thời dùng chính hung khí này chém chết chồng. Sau đó, Diễm phân xác anh T rồi bỏ vào túi nylon và đem bỏ tại các thùng chứa rác ở các khu nhà trọ.

Bão số 16 tiệm cận mức “thảm họa” sắp đổ bộ

Sau khi đổ bộ vào Philippines, bão Tembin đổ bộ vào đã làm gần 200 người chết, hơn 160 người mất tích.

Lúc 19h tối nay, tâm bão ở ngay trên khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão ở quần đảo Trường Sa đang có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10 và đảo Trường Sa gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Nếu nhìn vào đường đi và khu vực dự kiến đổ bộ của bão số 16, nhiều người không khỏi giật mình khi nó rất giống với cơn bão lịch sử Linda cách đây đúng 20 năm (Ảnh: TT Dự báo KTTV Trung ương)

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ nhanh 20-25km/h. Tối và đêm nay bão số 16 duy trì sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 với sóng biển cao 10m. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở huyện đảo Trường Sa cấp 4 (rủi ro thiên tai rất lớn).

Trước diễn biến của cơn bão, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các bộ ngành đã họp trực tuyến với các địa phương Nam Bộ để chỉ đạo ứng phó bão số 16 dự kiến đổ bộ vào Nam Bộ đêm mai 25/12.

Nếu nhìn vào đường đi và khu vực dự kiến đổ bộ của bão số 16, nhiều người không khỏi giật mình khi nó rất giống với cơn bão lịch sử Linda cách đây đúng 20 năm. Thậm chí, bão số 16 còn được dự báo có cường độ mạnh hơn rất nhiều so với bão Linda khi đổ bộ đất liền. Bão Linda được coi là thảm họa lịch sử vì đã làm 778 người chết, 2.123 người mất tích.

Khởi tố và phát lệnh truy nã Vũ "nhôm"

Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ ''nhôm'') về tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" và phát lệnh truy nã trên toàn quốc sau khi xác định ông Vũ không có mặt tại nơi cư và không biết bị can này đang ở đâu..

Bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") hiện đang bỏ trốn

Trước đó, Bộ Công an cùng Công an TP Đà Nẵng đã khám xét nhà của ông Vũ tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Ông Vũ được xem là một đại gia nổi tiếngưở Đà Nẵng, sở hữu nhiều công ty. Ông này được xác định có liên quan đến việc mua bán hàng loạt đất, nhà công sản TP Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay.

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố trong 2 vụ án

Ngày 19/12, ông Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm đã bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong việc PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank.

Cùng với ông Thăng, ông Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng PVN, Phó Tổng giám đốc PVN) cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án tại OceanBank. Ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng bị khởi tố.

Đến ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây gậu quả nghiêm trọng"; "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với 22 người bị đề nghị truy tố.

Trong đó ông Đinh La Thăng (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) cùng 11 bị can đối mặt với tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 8 người khác bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản. Ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên.

Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ phép

Ngày 18/12, ông Lê Phước Hoài Bảo đã nghỉ phép sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo yêu cầu xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông này.

Trong tuần qua, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết Bộ đang chỉ đạo Vụ Công chức - Viên chức báo cáo lại toàn bộ vụ việc liên quan đến trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.

Ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam vào tháng 9/2015, khi mới 30 tuổi. Việc bổ nhiệm này nhận không ít những luồng ý kiến hoài nghi về quy trình bổ nhiệm này, bởi ông Bảo là con trai ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí Thư tỉnh ủy Quảng Nam.

Cả nước “vào đông”, Sài Gòn se lạnh, Fansipan phủ băng

Sáng 18/12, nhiệt độ tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM bất ngờ xuống thấp 20 độ C khiến nhiều người đi làm cảm giác thích thú trong tiết trời se se lạnh.

“Sáng nay chạy xe trên đường trời mát và cảm giác còn se se lạnh, tôi rất thích. Kiểu thời tiết này rất giống ở miền Trung quê tôi trong những ngày cận Tết”, chị Nguyễn Thị Lan quê Quảng Ngãi chia sẻ.

Sáng 19-12, buổi sáng là 21 độ C, thấp nhất từ đầu năm đến nay (Ảnh: Dương Thanh)

Cùng thời gian đó, đỉnh Fansipan (Lào Cai) bất ngờ khoác lên mình một diện mạo mới. Chóp tam giác trên đỉnh 3.143m, cây cỏ, khu vực sàn gỗ quanh đỉnh, các bậc cầu thang… đều phủ một lớp băng tuyết trắng xóa khiến du khách ngỡ như lạc vào mùa đông châu Âu. Nhiệt độ đêm 18/12 tại Fansipan xuống khoảng -7 độ C.

Băng tuyết phủ trắng Fansipan, du khách ngỡ như lạc vào mùa đông châu Âu

Tiết lộ mức thưởng Tết cao chưa từng có tại Cần Thơ

Chiều 21/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ cho biết đã hoàn thành báo cáo về tình hình thưởng Tết năm 2018. Con số cho thấy mặt bằng chung có tăng so với năm ngoái.

Cụ thể, trong dịp Tết Dương lịch năm 2018, mức thưởng cao nhất tại TP.Cần Thơ là hơn 116 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh. Còn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, mức thưởng cao nhất lên đến hơn 466 triệu đồng - đây là mức thưởng Tết cao chưa từng có tại TP.Cần Thơ, cũng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh.