Nóng trong tuần: Thực hư thông tin “mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con thuận tự nhiên”

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần, hưởng thọ 85 tuổi

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã từ trần hồi 1 giờ 30 phút ngày 17/3/2018, tại quê nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ông Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933. Ông tham gia cách mạng năm 1947, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1959.

Ông là nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tang lễ Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được cử hành với nghi thức Quốc tang.

Theo đó, Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/3. Trong 2 ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được an táng ngay cạnh người vợ quá cố của mình, ngay trong khuôn viên của nhà riêng tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Thực hư thông tin “mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con thuận tự nhiên”

Tuần qua, cư dân mạng chia sẻ với tốc độ “chóng mặt” câu chuyện về một sản phụ tử vong cùng thai nhi khi một mình “vượt cạn” tại nhà sau khi học lớp thai sản thuận tự nhiên.

Người chia sẻ câu chuyện là một phụ nữ sống tại TP.HCM. Chị này cho biết, nạn nhân là bạn của chị. Sự việc xảy ra khi nạn nhân sinh con đầu lòng tại nhà theo cách “thuận tự nhiên”, có liên quan tới một khóa thai sản thuận tự nhiên trị giá 15 triệu đồng mà nạn nhân đã học trước đó.

Trước thông tin này, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã tổ chức buổi họp báo khuyến cáo y khoa về trào lưu sinh con thuận tự nhiên.

Tại đây, Th.S Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chỉ đạo các cấp cơ sở rà soát, kiểm tra. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, chưa phát hiện trường hợp nào như thông tin lan truyền trên.

Rạng sáng 11/3, một công ty ở Lào Cai làm thủ tục tái xuất hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai tìm nạn nhân vụ 9 lao động đuối nước

Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, hàng hóa được bốc xuống thuyền giao cho phía đối tác Trung Quốc. Sau đó thuyền về Việt Nam.

Sau khi bàn giao hàng hóa xong, 9 nhân công đi trên 1 chiếc thuyền không may bị ng, rơi xuống sông. Tuy nhiên, do thiếu kỹ năng bơi lội, không có kinh nghiệm về sông nước nên 9 nạn nhân đã bị đuối nước.

Sau 5 ngày tìm kiếm, thi thể thứ 9 - nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước này đã được tìm thấy.

Cơ quan điều tra làm việc với trung tướng Phan Văn Vĩnh

Tuần qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, trước cửa nhà riêng tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định, sáng 17/3

Vụ án được xác định có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an). Ông Hóa đã bị tước danh hiệu CAND, khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức đánh bạc".

Sáng 17/3, trao đổi với phóng viên báo Người lao động, tướng Vĩnh cho biết: "Hiện tại tôi chưa thể trả lời bất cứ câu hỏi nào về bản thân, không có gì phải lo lắng cả. Cái gì nó trắng thì chia sẻ với nhau. Mình luôn yêu quý các bạn (báo chí - PV) và biết các bạn cũng luôn yêu quý mình, cảm ơn các bạn".

Liên quan đến vụ án này, đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 83 bị can và bắt 38 bị can trong vụ án về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Hóa, nhiều cán bộ công an khác liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ này cũng đã bị đình chỉ công tác, chức vụ để làm rõ các sai phạm.

Đình chỉ 20 CSGT vụ "làm luật" như ảo thuật ở Hà Nội

Tuần qua, 20 cán bộ, chiến sĩ và lãnh đạo các đội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã bị đình chỉ công tác để xem xét trách nhiệm liên quan đến một đoạn clip “CSGT làm luật như ảo thuật” của báo Tiền phong.

Clip dài hơn 7 phút, ghi lại nhiều hình ảnh lực lượng CSGT làm nhiệm vụ có hành vi tiếp nhận các tờ giấy giống tiền, mệnh giá 100.000 - 200.000 đồng bằng cách để yên cho người vi phạm nhét vào tập hồ sơ hoặc nhận trực tiếp bằng tay và rút các tờ này từ tập hồ sơ mang cất đi…