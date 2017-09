Nóng trong tuần: Bộ trưởng Tiến giải thích việc em chồng ở VN Pharma

Bộ trưởng Bộ Y tế trần trình về vụ VN Pharma

Gần đây, dư luận xôn xao trước một số thông tin về việc người thân bộ trưởng Bộ Y tế tham gia Công ty VN Pharma, Bộ trưởng Y tế nhận biệt thự trị giá 60 tỉ đồng để can thiệp cho công ty này trúng đấu thầu thuốc ở các bệnh viện, việc VN Pharma nhập thuốc ung thư giả qua mặt Cục Quản lý dược.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, trong gia đình bà không ai tham gia công ty này cả. Còn thông tin gia đình bà được tặng căn biệt thự liền kề là dựng chuyện vu khống cho bà.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng phủ nhận thông tin Bộ trưởng nhận hoa hồng “khủng” từ VN Pharma.

Trả lời tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến nói: “Về việc em chồng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng “không nói” chứ không phải nói “không có”, hai việc này khác nhau. Bên cạnh đó, luật chỉ quy định cha, mẹ, vợ, chồng, con không được làm chứ không nhắc đến em chồng. Bộ trưởng cũng không báo cáo gì trong Ban cán sự đảng”.

Với những thông tin trên, chiều tối 30-8, PV Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi qua điện thoại với Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến để làm rõ về vấn đề này. Theo Bộ trưởng Tiến, trước đó bà có nói gia đình không liên quan đến hoạt động của Công ty VN Pharma vì thực tế Luật Phòng, chống tham nhũng không cấm em chồng tham gia công ty thuộc lĩnh vực có người thân quản lý nên việc này là không vi phạm. Theo luật thì em chồng tham gia công ty nào đó là quyền cá nhân…

Theo lời bà Tiến, em chồng bà tham gia Công ty VN Pharma 10 tháng và nghỉ sau khi công ty xảy ra sự việc bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ nhập thuốc ung thư. Vẫn theo bà Tiến, em chồng bà “không phụ trách gì liên quan đến lĩnh vực đấu thầu thuốc hay lĩnh vực dược”.

Bà Tiến cũng khẳng định bản thân bà “không hề can thiệp hay biết gì về công việc kinh doanh cá nhân của em chồng”. Việc đấu thầu phân cấp cho địa phương và công khai. Bản thân bà “không có động cơ, không liên quan gì cả”.

Nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập, đè nát nhà hàng xóm trong đêm

Gần 22h ngày 2.9, người dân phát hiện nhiều tiếng động lạ và vết tường nứt tại căn nhà ba tầng số 41 đường Tân Sơn Hòa (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) nên hô hoán thông báo cho nhiều người bỏ chạy. Thời điểm này, căn nhà đóng kín cửa những người bên trong nhà đã bỏ đi từ chiều.

Hiện trường nhà số 41 sập đè sang nhà số 47 Tân Sơn Hòa

Vài phút sau, căn nhà cao hơn 10m bất ngờ rung lắc dữ dội, đồ ầm xuống đè nát ngôi nhà số 47 Tân Sơn Hòa cách đó một phần đất trống. Sự việc gây chấn động cả một khu vực, bụi bay mù mịt, người dân địa phương một phen kinh hoàng.

Tại hiện trường, căn nhà ba tầng đổ sập hoàn toàn, nhiều tài sản bên trong bị chôn vùi. Căn nhà số 41 đổ sập đè lên căn nhà số 47. Giữa 2 căn nhà trên là công trình xây dựng, đang đào móng.

Dân Thủ đô vạ vật đến rạng sáng 2.9 vẫn không bắt nổi xe về quê nghỉ lễ

Từ chiều 1/9 cho đến 0h15 rạng sáng ngày 2/9, toàn bộ đường vành đai 3 trên cao vẫn trong tình trạng ùn tắc kéo dài hàng chục km, từ nút giao Nguyễn Trãi tới nút giao Pháp Vân. Đoạn chạy qua Linh Đàm cũng ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. Các phương tiện di chuyển chậm chạp ra khỏi thành phố. Trong khi các phương tiện trong tình trạng không thể di chuyển nhiều km theo chiêu ra khỏi thành phố thì đoạn đường chiều đi vào thành phố lại rộng thênh thang.

Người dân đứng đợi xe khách lúc 0h sáng trên cao tốc

Tại bến xe Giáp Bát các xe chạy tuyến Thanh Hóa chật kín khách. Thậm chí nhiều hành khách chen nhau lên xe nhưng bị nhà xe đuổi xuống do xe đã đủ người. Một số khách gợi ý chấp nhận ngồi ở lối đi xe giường nằm nhưng vẫn không có chỗ. Ngày thường giá vé xe giường năm tuyến Hà Nội – Thanh Hóa khoảng 100-120 nghìn đồng nhưng hôm nay nhiều nhà xe đã tăng giá lên 150 nghìn đồng. Nhiều hành khách phải vật vờ chờ xe giữa đường cao tốc trong đêm về quê nghỉ lễ 2/9. Nhiều taxi tranh thủ chèo kéo khách đi chung xe do tối muộn, hi vọng đón xe khách không còn niều do hầu hết các xe đã xuất bến và hết xe về.

Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường “dẹp loạn” vỉa hè ngày nghỉ lễ 2/9

Trưa 2/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM tiếp tục một mình xuống đường kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Dù là ngày nghỉ lễ Quốc khánh nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục xuống đường để “dẹp loạn” vỉa hè

Tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh phát hiện ô tô đậu chiếm phần đường của người đi bộ nên ông Hải đã gọi lãnh đạo địa phương ra lập biên bản xử lý. Phương tiện sau đó đã được tài xế điều khiển đi nơi khác trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.

Sau đó, ông Hải tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường khác để kiểm tra. Hình ảnh và biên bản xử phạt tài xế ô tô đậu sai quy định sẽ được phường gửi qua Viber cho Phó chủ tịch quận 1 để báo cáo.

Tại đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ…hàng loạt ô tô đậu sai quy định cũng bị ông Hải gọi điện cho lãnh đạo, công an phường ra xử lý.

Giấc mơ bay B787 bị sét đánh khi hạ cánh xuống Nội Bài

Theo báo cáo của tổ bay, ngày 10/8, tàu bay B787/JA-887A của Hãng hàng không All Nippon Airways đang thực hiện chuyến bay NH857 từ sân bay Haneda về Nội Bài đã bị sét đánh trong quá trình hạ độ cao.

Máy bay B787 bị sét đánh khi hạn cánh xuống sân bay Nội Bài (Ảnh minh họa)

Vụ việc đã khiến chiếc Boeing 787 bị rạn kính chắn gió phía lái chính. Tàu bay phải tạm dừng khai thác để kiểm tra, khắc phục sự cố. Toàn bộ 170 khách đi chặng ngược lại từ Hà Nội đi Haneda của hãng này được hỗ trợ đổi hành trình đi các chuyến bay gần nhất trong ngày.

Máy bay Boeing 787 được mệnh danh là “giấc mơ bay”, hiện là một trong số những bay chở khách hiện đại nhất thế giới.

Công bố nguyên nhân khiến thai phụ tử vong sau khi nâng ngực

Ngày 31/8, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh họp Hội đồng chuyên môn xem xét, làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân S.B.T (22 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM). Sau buổi họp, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM kết luận: “Nguyên nhân thai phụ tử vong sau nâng ngực hồi tháng 4 là do đợt bùng phát cấp tính của bệnh lupus ban đỏ hệ thống tiềm ẩn. Yếu tố góp phần thúc đẩy đợt bùng phát cấp tính là người bệnh có thai, phẫu thuật và sử dụng kháng sinh”.

Hình ảnh nạn nhân trước phẫu thuật. Ảnh (PL. TPHCM)

Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM cũng khẳng định: “Bệnh viện Vạn Hạnh, nơi điều trị phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực cho bệnh nhân, và phẫu thuật viên không có sai sót trong kỹ thuật đặt túi ngực. Tuy vậy, Bệnh viện Vạn Hạnh đã không phát hiện được bệnh nhân có thai. Khi khám thấy ngực bệnh nhân hơi căng, bác sĩ khai thác bệnh sử thì bệnh nhân khẳng định chưa có chồng, kinh nguyệt đều, sắp có kinh nguyệt nên bác sĩ đã loại trừ khả năng có thai".

Trước đó, tháng 4/2017, chị S.B.T. đến BV đa khoa Vạn Hạnh (quận 10) để phẫu thuật đặt túi nâng ngực sau đó bị biến chứng, vào Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn hậu phẫu và chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhân dân 115. Chị T. bị hôn mê và tử vong.