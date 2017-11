Bão số 14 đổ bộ đất liền rồi suy yếu, người dân đổ xô đi tắm biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng sớm 19/11, khi đi vào vùng biển cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 200 km về phía Đông, bão số 14 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Người dân và du khách vẫn vô tư tắm biển TP Phan Thiết, Bình Thuận

Bão số 14 đã giảm còn áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận với sức gió giật cấp 8.

Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới vẫn còn gây nguy hiểm cho các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đặc biệt áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ gây mưa trên diện rộng. Tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa lúc 2 giờ sáng 19-11 mưa đã nặng hạt. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Thuận, trời vẫn lặng gió và không có mưa. Nhiều người đã bất chấp lệnh cấm du khách và người dân không đến gần biển, hàng trăm người dân và du khách tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) đổ xô ra tắm biển. Theo một lãnh đạo TP Phan Thiết (Bình Thuận), mặc dù bão đã suy yếu nhưng đơn vị chưa thông báo là biển đã an toàn, nên đông đảo người dân và du khách tắm biển như thế là rất nguy hiểm. Khuyến cáo người dân nên tự ý thức bảo vệ tính mạng trước khi bão tan hẳn.

Từ 1/7/2018, lương cơ sở tăng thêm 90.000 đồng

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua sáng 13/11.

Kết quả biểu quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng/tháng. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công cũng tăng theo mức tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018.

Tử hình kẻ chủ mưu vụ sát hại 6 người ở Bình Phước

Ngày 17/11/2017, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương – tử tù giết 6 người trong một gia đình ở Bình Phước hơn 2 năm trước.

Nguyễn Hải Dương- chủ mưu gây ra vụ thảm sát Bình Phước chấn động dư luận năm 2015

Trước thời điểm thi hành án, ông Nguyễn Phú Hải, ba của tử tù Nguyễn Hải Dương cho biết, mới đây, gia đình đã đến trại giam tỉnh Bình Phước để gặp Dương lần cuối. Tinh thần và sức khoẻ của Dương ổn định, chỉ có ánh mắt có phần mệt mỏi.

Trước đó, sáng 5/7/2015, Dương cùng Trần Đình Thoại đến nhà ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) với mục đích giết người cướp tài sản nhưng không thành. Thoại sau đó không đi nữa mà mua dao giúp Dương gây án.

Rạng sáng 7/7/2015, Dương cùng Tiến từ Hóc Môn (TP.HCM) xuống Bình Phước và đột nhập vào nhà ông Mỹ khống chế 6 nạn nhân trong nhà và ra tay sát hại. Sau khi gây án, cả hai lấy đi tiền và tài sản trị giá gần 50 triệu đồng.

Công an Sóc Trăng thông tin vụ cán bộ lái xe tang vật gây tai nạn

Công an tỉnh Sóc Trăng đã có thông tin tới báo chí về vụ xe ô tô do một chiến sĩ công an gây tai nạn vào chiều 12.11 tại TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

Công an Sóc Trăng thông tin chính thức vụ cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế điều khiển xe gây tai nạn trên đường đưa xe tới nơi tạm giữ

Theo Công an Sóc Trăng, rạng sáng 12.11, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh Sóc Trăng, phát hiện ông Trần Văn Hiền (ngụ ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) nhận các túi ni lông chứa thuốc lá điều nhập lậu từ xe ô tô màu trắng biển số 60A-365.11 do ông Nguyễn Phú Vinh điều khiển.

Qua kiểm tra phương tiện và trong nhà của ông Hiền, tổ công tác phát hiện trên 8.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tuy nhiên, sau đó ông Vinh không hợp tác làm việc. Ông Vinh lấy lý do đau bụng yêu cầu được tới bệnh viện rồi bỏ trốn.

Sau khi kiểm tra, lực lượng công an đã đưa phương tiện, tang vật tạm giữ về trụ sở để bảo quản theo quy định nhưng do trụ sở Phòng PC46 không có nhà để xe ô tô nên được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, thượng úy Nguyễn Chí Tính (có đủ điều kiện điều khiển xe ô tô) đưa phương tiện về trụ sở Công an tỉnh (số 18 Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng) để quản lý.

Tuy nhiên, khi đến đường Hai Bà Trưng (TP.Sóc Trăng) thì mất lái khiến xe leo lên vỉa hè va chạm, làm hư hỏng nhẹ 7 xe mô tô và gây thương tích nhẹ cho 2 người đi bộ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao

Từ ngày 7 đến 9-11-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 19. Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận và đưa ra quyết định kỷ luật với nhiều cán bộ như:

Đồng chí Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 (đến tháng 02/2015), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (đến tháng 9/2015)

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.