Nóng trong ngày: “Người của showbiz” trộm xế hộp, ủi một loạt xe máy

Trộm xế hộp tiền tỉ rồi phóng nhanh gây tai nạn liên hoàn

Ngày 29.4, cộng đồng mạng đã rất xôn xao về vụ việc một chiếc ô tô hiệu Range Rover mang BKS 30E - 886.86 bị trộm giữa đường. Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 28/4, khi chủ nhân đang dừng xe trước một tiệm thuốc ở phố Tây Sơn (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) thì bất ngờ có một nam thanh niên lao tới, tìm cách lấy xe chạy đi.

Chiếc ô tô đã tông liên hoàn vào nhiều xe máy.

Theo thông tin từ Công an quận Đống Đa, nghi phạm trong vụ việc là Nguyễn Duy Linh (SN 1984, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Sau khi vào được xe, nam thanh niên lao rất nhanh trên đường, tông nhiều xe máy và thậm chí còn cuốn xe máy mang BKS 29E1 - 148.71 vào gầm, rất may không có ai thiệt mạng. Tại cơ quan điều tra, Linh cho biết mình đã tham gia đóng 3 bộ phim và là người của showbiz.

9 người nhảy lầu thoát thân do cháy khách sạn

Vào khoảng 4h30 sáng 29.4, khách sạn 5 tầng Viễn Châu (xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy này đã khiến 9 du khách thương vong do nhảy lầu thoát thân. Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy có rất nhiều khách đang lưu trú cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 8 xe máy, 1 chiếc ô tô 7 chỗ, 1 ô tô bị cháy phần đầu và nhiều tài sản khác trong khách sạn.Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chật vật từ TP.HCM và Hà Nội về quê nghỉ lễ

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5, một cơn mưa như trút nước đã đổ xuống TP.HCM cộng với triều cường khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Trên Quốc lộ 1 (đoạn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh) nước ngập gần nửa bánh xe khiến hàng ngàn người dân rời thành phố về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 phải “bơi” trong nước và đồng thời phải chịu cảnh kẹt xe.

Người dân rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ phải “bơi” trong nước ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Không chỉ xảy ra kẹt xe ở TP.HCM mà ở Hà Nội, nhiều người đi xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc trở về quê, cũng mệt nhoài giữa dòng phương tiện đông nghẹt trên đường. Nhiều em nhỏ theo bố mẹ về quê nghỉ lễ mệt bơ phờ vì kẹt xe.

Bé gái bị mù mắt, gia đình đòi nhà trường bồi thường 1 tỉ đồng

Ngày 29.4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã nhận được báo cáo về vụ kiện của gia đình học sinh 6 tuổi bị ném mù mắt khi học tại trường của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tĩnh Gia.

Mắt trái bé P.A. bị mù vĩnh viễn do bị bạn ném thước vào mặt tại trường.

Theo báo cáo, vào khoảng 15h20 ngày 15.1.2016, trong giờ ra chơi tại Trường tiểu học Hải An (xã Hải An, huyện Tĩnh Gia), em L.N.T. nô đùa cùng em N.H.Q.B. Trong khi nô đùa, em T. đã dùng thước bằng gỗ bị gãy ném về phía em B. và không may trúng mắt trái em Vũ P.A. (cùng học lớp 1A) khiến mắt em P.A. bị tổn thương nặng.

Đặc biệt trong nội dung báo cáo có nhắc tới thông tin, vào ngày 19.10.2016, nhà trường có nhận được giấy mời của Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc đến giải quyết đơn kiện đòi bồi thường hơn 1 tỉ đồng của gia đình em P.A.. Tuy nhiên, phiên xét xử diễn ra vào ngày 18.4.2017 vừa qua đã tạm hoãn. Dự kiến phiên xét xử sẽ mở lại vào ngày 16.5 tới đây.