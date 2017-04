Nhận diện nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Sáng 28/4, tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự (Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an) đã đến Trà Vinh để hỗ trợ công an tỉnh này điều tra, truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải.

Qua camera an ninh, cơ quan công an bước đầu nhận diện nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh.

Theo nhận định của cơ quan công an, nghi phạm gây ra vụ cướp có dáng người ốm, cao khoảng 1,7m. Khi gây án mặc áo khoác màu đen, có mũ trùm lên đầu. Nhiều khả năng, đối tượng là người ngoài tỉnh.

Hình ảnh camera ghi nhận lại diễn biến vụ cướp cho thấy, nghi phạm có dị tật ở chân. Đôi giày tên cướp mang trong lúc gây án là loại giày giống với giày công trình, các công nhân thường mang trong quá trình làm việc.

Bé trai 8 tuổi dập nát bàn tay do vừa sạc pin điện thoại vừa chơi game

Chiều 28/4, ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn La cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai Lò V.Y, 8 tuổi(ở Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La) trong tình trạng bàn tay bị dập nát.

Theo thông tin ban đầu, bé Y. dùng điện thoại chơi game trong khi đang sạc. Không may điện thoại phát nổ.

Bàn tay của bé Y (8 tuổi) sau khi được các bác sĩ cấp cứu.

Sau khi đến viện, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt làm mỏm cụt cho bệnh nhi.Hiện bé Lò V.Y đang điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Bắt được "quái ngư" trên sông Đồng Nai, bán gần trăm triệu

Trưa 28/4, anh Trần Minh Dũng (37 tuổi, ngụ phường Long Phước, quận 9, TP.HCM) cho biết, anh vừa bắt được con cá hô “khủng” nặng gần 60kg, dài hơn 1m trên sông Đồng Nai.

Ngay trong buổi sáng nay, một vị “đại gia” có mặt và mua con cá này của anh Dũng với giá gần 90 triệu đồng.

Con cá hô “khủng” nặng gần 60kg, dài hơn 1m trên sông Đồng Nai vừa mắc lưới ngư dân.

Đây là lần thứ 2 anh Dũng bắt được cá hô quý hiếm. Trước đó, vào tháng 10/2014, trong lúc giăng lưới trên nhánh sông Đồng Nai (phía bờ quận 9) anh Dũng cũng bắt được cá hô nặng 128kg và bán với giá gần 130 triệu đồng.

Thai phụ chết bất thường bên sợi dây điện

Sáng 28/4, ông Bùi Gia Hảo - Chủ tịch UBND xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong bất thường.

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị P.T.T.B. (35 tuổi), trú xã Cát Văn, Thanh Chương.

Thai phụ B. chết bất thường bên sợi dây điện (ảnh minh họa).

Thông tin ban đầu, vào tối 25/4 do không thấy chị B. đâu nên người thân vào phòng ngủ tìm kiếm thì phát hiện chị B. đã tử vong, trên cổ có sợi dây điện.

Nhận được thông tin, công an xã và Công an huyện Thanh Chương cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chị B. đang có bầu tháng thứ 5. Theo người dân địa phương, cách đó 2 ngày, chị B. và chồng có cãi vã và xô xát.

Nổ lớn tại trung tâm tiệc cưới, 1 người nằm bất động

Khoảng 15 giờ chiều 28/4, một nam công nhân chừng 30 tuổi đang hàn xì trước trung tâm hội nghị tiệc cưới trên đường Lý Thường Kiệt (phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM) thì bất ngờ một tiếng nổ lớn xảy ra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ ở trung tâm tiệc cưới trên đường Lý Thường Kiệt (phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM).

Nam công nhận bị rơi từ giàn giáo trên tầng 2 xuống đất nằm bất động. Nhiều công nhân có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng ở tay.

Thông tin tại hiện trường cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn có một thanh sắt của công trình rơi trúng đường dây điện tạo ra tiếng nổ lớn.

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc cũng như điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.