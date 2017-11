Nữ đặc vụ xinh đẹp của Việt Nam bảo vệ an ninh tại APEC và thông tin về các lãnh đạo dự APEC dồn dập tới Đà Nẵng là những tin tức “nóng” nhất ngày 9/11.

Hàng chục nữ đặc vụ xin đẹp bảo vệ APEC

Tại sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra từ ngày 6/11 đến ngày 11/11 ở TP.Đà Nẵng, nước chủ nhà Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực để phục vụ sự kiện này.

Đặc biệt, trong dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Việt Nam (K10) đã điều động hàng chục nữ cảnh vệ để bảo vệ lãnh đạo Việt Nam cũng như các nước thành viên tham dự sự kiện diễn ra tại TP.Đà Nẵng.

Nữ cảnh vệ K10 "rắn như đá" trước hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước. Ảnh: Đình Thiên.

Nữ cảnh vệ K10 Việt Nam không chỉ xinh đẹp, quyến rũ mà còn rất giỏi võ nghệ, nghiệp vụ, luôn sẵn sàng làm "lá chắn sống" cho các lãnh đạo Việt Nam. Cũng tại đây, các nữ cảnh vệ K10 đã giải thích quy tắc an ninh với đại biểu nước ngoài trước khi lãnh đạo, đại diện các nền kinh tế APEC đến dự sự kiện. Nhiều người ấn tượng hình ảnh nữ cảnh vệ của Việt Nam làm việc tập trung cao độ, nghiêm nghị.

Lãnh đạo dự APEC dồn dập tới Đà Nẵng

Ngày 9/11, lãnh đạo các nền kinh tế Úc, Brunei, Chile, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Australia, New Zealand, Peru, Myanmar tới Đà Nẵng để dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017. Đây là ngày TP.Đà Nẵng đón nhiều lãnh đạo nhất trong số 21 nền kinh tế thành viên đến dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Lúc 17h20 ngày 9/11, chiếc Airbus A340 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Được biết, Quốc vương Brunei tự lái chuyên cơ siêu sang tới Đà Nẵng dự APEC.

Trước đó ngày 8/11, đoàn Papua New Guinea do nhà lãnh đạo Peter O’Neill dẫn đầu và đoàn Philippines do Tổng thống Rodrigo Duterte dẫn đầu đã lần lượt đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill sẽ mời lãnh đạo các nền kinh tế dự APEC 2018 diễn ra tại nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Duterte có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Những bài học liên kết kinh tế khu vực từ ASEAN" tại APEC CEO Summit ngày 9/11. Ngay sau Hội nghị Cấp cao APEC 2017, nhiều nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục bay đến Philippines để dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN (ngày 13/11) và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (ngày 14/11).

Áp thấp nhiệt đới hướng thẳng biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13h chiều 9/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang nằm trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Dự báo, trong 24h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Đến 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã ra công điện yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các tàu thuyền chủ động phòng tránh.

Lộ manh mối vụ người phụ nữ chết bí ẩn ở Thái Nguyên

Sáng 9/11, anh Hoàng Trung (chủ phòng khám răng ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, chiều 7/11, sau khi phát hiện thi thể người phụ nữ xấu số, công an đã tới trích xuất camera giám sát tại phòng khám của anh.

Qua kiểm tra, công an phát hiện vào 10h sáng 7/11 (trước thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân 2-3 tiếng) camera giám sát phòng khám ghi lại hình ảnh một người mặc quần áo và vóc dáng giống hệt người phụ nữ tử vong bí ẩn.

Camera ghi lại hình ảnh người được cho là nạn nhân đang điều khiển xe máy chở một người mặc áo đen.

Thời điểm trên, người phụ nữ điều khiển xe máy Wave màu xanh chạy hướng từ Hà Nội- đi Thái Nguyên (không rõ biển số) chở theo phía sau một người nghi là nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm màu xanh.

Trước đó, trưa 7/11, người dân địa phương khi di chuyển trên con đường mòn gần Bệnh viện Quân y 91 đã phát hiện thi thể một người phụ nữ khoảng 35-40 tuổi, trên thi thể có nhiều vết thương. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định người phụ nữ bị sát hại.

3 cán bộ văn phòng HĐND bị kỷ luật vì chi sai hơn 3,5 tỷ đồng

Ngày 9/11, nguồn tin riêng phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai vừa thi hành kỷ luật 3 cán bộ của Văn phòng HĐND tỉnh này do có nhiều vi phạm về chi tiêu tài chính, ngân sách.

Cụ thể, kỷ luật cách chức Đảng ủy viên, Đảng ủy cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai đối với bà Nguyễn Thị Lựu - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai; cách chức ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thế Quang - nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai (đã nghỉ hưu) và khiển trách ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng HĐNĐ tỉnh Gia Lai hiện tại.

Mắc nhiều sai phạm tài chính, ba cán bộ, nguyên cán bộ Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai bị kỷ luật

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã phát hiện Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai chi sai hơn 11,2 tỉ đồng ngân sách. Trong đó, tiền tiếp khách không đúng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; Hồ sơ thanh toán mua văn phòng phẩm không đầy đủ, hợp thức hóa chứng từ từ năm 2014 đến 2016 là hơn 1,1 tỷ đồng; Ông Nguyễn Thế Quang còn ký kế hoạch, chứng từ thanh toán cho bản thân đi việc riêng bằng công quỹ năm 2015 là hơn 43 triệu đồng…