Tử vong vì sạc pin điện thoại

Sáng ngày 13-11, ông Cù Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ điện giật khiến 1 nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm khi đang sạc pin điện thoại.

Sạc điện thoại, nữ sinh tử vong. (Ảnh minh họa)

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 12-11, em Lê Thị X. (14 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn) trong lúc cắm sạc pin điện thoại thì bị điện giật dẫn tới tử vong.

Người nhà cho hay do ổ cắm điện bị hở nên khi cắm vào để sạc pin điện thoại, nữ sinh này bất ngờ bị điện giật.

Nữ sinh X. đang là học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Từ 1/7/2018, lương cơ sở tăng thêm 90.000 đồng

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (13/11).

Kết quả biểu quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng/tháng. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công cũng tăng theo mức tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Chiều nay 13-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng và dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Góp ý dự luật Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Bùi Đặng Dũng thẳng thắn đánh giá có tình trạng lạm dụng "mật" nhiều năm nay.

Phó Chủ nhiệm Bùi Đặng Dũng cho rằng có tình trạng lạm dụng quy định thông tin mật - Thế Dũng

Đáng chú ý, Phó Chủ nhiệm Bùi Đặng Dũng cũng đặt vấn đề "tại sao xem sức khoẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là thông tin bí mật nhà nước và xem là bí mật thì phải có biện pháp bảo vệ thông tin chứ không để thông tin ra ngoài trái chiều, khác nhau?".

Chủ tịch Tập Cận Bình lên máy bay về nước

Chiều 13-11, sau chuyến công du hai ngày tại Hà Nội, ông Tập Cận Bình - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đã lên chuyên cơ rời Việt Nam.

Trước đó, sáng 12-11, ông Tập Cận Bình tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau khi rời sân bay và về khách sạn, ông Tập Cận Bình tới dự lễ khánh thành Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Trung cùng với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chiều cùng ngày, lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình diễn ra tại Phủ Chủ tịch, tiếp đến là cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc gặp này, nhiều văn kiện giữa hai quốc gia cũng được ký kết.

Tìm kiếm cán bộ, chiến sỹ công an bị mất tích

Sáng 13-11, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát điều tra tung lực lượng đi xác minh, truy tìm chiến sỹ công an Lê Hoàng Phúc (SN 1996; ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) sau hơn một tháng mất tích bí ẩn. Hiện các trinh sát đang xác minh tại TP HCM để truy tìm tung tích của chiến sỹ Phúc.

Chiến sỹ Lê Hoàng Phúc. Ảnh do gia đình cung cấp.

Trước đây khoảng 2 tuần, bà Phạm Thị Út Em (mẹ anh Phúc) cho biết gia đình bà bất ngờ nhận hàng chục cuộc gọi có mã quốc gia Campuchia. Theo đó, một người đàn ông gọi nói anh Phúc ngồi ngoài căn tin của một sòng bạc bên Campuchia khi 2 người đi cùng vào trong đánh bạc. Tuy nhiên, do 2 người thua bạc rồi bỏ trốn nên họ bắt anh Phúc lại làm con tin.

Cũng theo bà Em, ngày 5-10, anh Phúc từ Hà Nội về Cần Thơ để hôm sau đến Công an Sóc Trăng nhận công tác. Đêm đó, Phúc xin phép gia đình đi ăn uống với bạn bè tại Cần Thơ nhưng đến sáng hôm sau thì gia đình mất liên lạc với thanh niên này.

Sau khi anh Phúc mất liên lạc, Công an tỉnh Sóc Trăng phát đi thông báo về việc tìm kiếm cán bộ, chiến sỹ mất tích.