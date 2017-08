Nguyên nhân khiến thai phụ tử vong sau khi nâng ngực

Ngày 31/8, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh họp Hội đồng chuyên môn xem xét, làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân S.B.T (22 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM). Sau buổi họp, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM kết luận: “Nguyên nhân thai phụ tử vong sau nâng ngực hồi tháng 4 là do đợt bùng phát cấp tính của bệnh lupus ban đỏ hệ thống tiềm ẩn. Yếu tố góp phần thúc đẩy đợt bùng phát cấp tính là người bệnh có thai, phẫu thuật và sử dụng kháng sinh”.

Hình ảnh nạn nhân trước phẫu thuật. (Ảnh: PL TP.HCM)

Hội đồng chuyên môn Sở Y tế TP.HCM cũng khẳng định: “Bệnh viện Vạn Hạnh, nơi điều trị phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực cho bệnh nhân, và phẫu thuật viên không có sai sót trong kỹ thuật đặt túi ngực. Tuy vậy, Bệnh viện Vạn Hạnh đã không phát hiện được bệnh nhân có thai. Khi khám thấy ngực bệnh nhân hơi căng, bác sĩ khai thác bệnh sử thì bệnh nhân khẳng định chưa có chồng, kinh nguyệt đều, sắp có kinh nguyệt nên bác sĩ đã loại trừ khả năng có thai".

Trước đó, tháng 4/2017, chị S.B.T. đến BV đa khoa Vạn Hạnh (quận 10) để phẫu thuật đặt túi nâng ngực sau đó bị biến chứng, vào Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn hậu phẫu và chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhân dân 115. Chị T. bị hôn mê và tử vong.

"Cây ổi quý hơn 300 năm tuổi"

Đó là cây ổi của gia đình ông Nguyễn Gia Thọ, ở Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội). Chủ nhân của cây ổi cho biết, 5 năm trước, ông mua lại cây ổi quý này của một người chơi cây cảnh ở tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh cây ổi vô cùng quý, hiếm, có dáng, thế độc đáo, với tuổi thọ hơn 300 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Gia Thọ, ở Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội).

Cây ổi có đường kính khoảng 60cm, cao khoảng 1,5m, thân cây cao khoảng 1m, với dáng thế “Bạt phong”. Toàn thân cây nổi lên các nốt sần xù, u, biếu, hốc hác… trông cổ kính. Cây được trồng trong một cái cậu khá to, kê cao. Trên các cành nhỏ lá vẫn xanh tốt và điểm thêm hàng chục quả ổi xanh, ương, vàng, chín.

Ông Thọ cho biết, dựa vào kinh nghiệm chơi cây, ông và nhiều người chơi cây khác đều nhận định, cây ổi này có tuổi đời khoảng 300 năm tuổi. Theo ông thọ, sở dĩ nhiều người nhận định như vậy, bởi nhìn vào những nốt sần, lớp vỏ, những u xoắn trên cây ổi thì nó phải có tuổi đời hơn 300 năm.

Từ khi ông Thọ chơi cây ổi quý này đã có hàng trăm người đến chiêm ngưỡng cây và nhiều người gạ mua cây ổi này từ vài trăm triệu đồng, thậm chí có nhiều người đã từng trả hơn 1 tỷ đồng nhưng ông vẫn không bán.

Rợn người phát hiện xác người trong bao tải

13h30 ngày 31/8, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể thanh niên bỏ trong bao tải tại chung cư trên địa bàn.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra

Trước đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, nữ công nhân đi dọn rác khu vực phía dưới chung cư trên đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) thấy một bao tải nên tiến lại gần kiểm tra. Mở bao tải, người phụ nữ kinh hoàng phát hiện xác nam giới nên bên trong nên tháo chạy, đồng thời báo cho bảo vệ chung cư biết.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc.

Nơi ở của nhà báo bị khủng bố bằng rắn độc

Khoảng 21h 30 tối 25/8, khi gia đình nhà báo Hải Châu (báo infonet tại Đà Nẵng) chuẩn bị đi ngủ thì có đối tượng lạ mặt ném luyn bẩn vào nhà. Đến 17 giờ 48 chiều 27/8, điện thoại của nhà báo này lại liên tục nhận được tin nhắn đe doạ. Thậm chí, số điện thoại lạ này còn đe doạ sức khoẻ, tính mạng vợ con của nhà báo này.

Nhà của gia đình nhà báo Hải Châu bị ném luyn bẩn.

Tin nhắn đe doạ như sau: “Ông anh vất vả nhiều, thôi cố gắng làm việc cho tốt sẽ có thưởng đó. Thời tiết mưa gió nhiều, rắn rết độc dễ bò vô nhà, đi ra vô và đi ngủ nhớ đóng cửa nhà cẩn thận, kẻo rắn rết độc cắn thì lại khổ”.

Sau tin nhắn thả rắn độc này, khoảng 19 giờ 47 tối 29/8, có hai nam thanh niên bịt mặt, đi xe máy cầm bịch rắn sống với ý định thả vào nhà nhà báo Hải Châu. Tuy nhiên, thấy động nên các đối tượng này đã vứt lại bao rắn cạnh nhà hàng xóm nhà báo này rồi lên xe bỏ đi.

Theo nhà báo Hải Châu, anh và gia đình không hề có thù oán, mâu thuẫn với ai. Sau vự việc, nhà báo Hải Châu đã trình báo sự việc lên các cơ quan chức năng. Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cũng đã xuống hiện trường lấy thông tin và vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Xử phạt người dân không phòng chống sốt xuất huyết

Chiều 31/8, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đều nhận định, dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm. Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến ngày 30/8, cả nước ghi nhận 108.925 trường hợp mắc SXH, 26 trường hợp tử vong. Trong đó, số nhập viện hơn 91.600 ca.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại các họp khẩn về dịch bệnh.

Tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 22.300 trường hợp mắc, 7 trường hợp tử vong. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch đã có xu hướng chững lại.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Hà Nội đang đứng đầu cả nước về số ca mắc sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, diễn biến dịch phức tạp, rất đáng lo ngại. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, dù số ca mắc có xu hướng chững lại nhưng chưa có dấu hiệu nào khẳng định là đã kiểm soát được dịch.

Thứ trưởng Long đề nghị Sở Y tế Hà Nội xử phạt các cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức không thực hiện các biện pháp phòng chống SXH.

Cô gái bị bạn trai mới quen cưỡng bức trên đê

Ngày 31/8, một cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, công an quận đang điều tra vụ việc Vi Văn Tùng (SN 1991, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) cưỡng hiếp cô gái trẻ Nguyễn Thúy My (tên nạn nhân được thay đổi)

Theo điều tra ban đầu, chị My và Tùng quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện qua mạng, ngày 25.8, Tùng và chị My gặp nhau rồi đi ăn uống trước khi tới bờ đê sông Hồng thuộc phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) tâm sự.

Trong lúc hai người trò chuyện, Tùng đề nghị cô bạn gái mới quen cho quan hệ tình dục. Dù chị My không đồng ý và kháng cự nhưng vẫn bị Tùng khống chế, giờ trò đồi bại.

Sau khi nhận được đơn trình báo, ngày 27/8, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ được Tùng tại một nhà trọ trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội.