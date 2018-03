Nóng 24h qua: Người vừa đầu thú trong vụ án liên quan ông Nguyễn Thanh Hóa là ai?

Thứ Năm, ngày 29/03/2018 20:06 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 18 năm tù; Thêm một nghi can trong vụ đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50 ra đầu thú là những tin nóng nhất ngày 29/3.

Thêm một nghi can trong vụ đánh bạc liên quan cựu Cục trưởng C50 ra đầu thú

Ngày 29/3, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vận động đầu thú thành công Hoàng Văn Trọng (27 tuổi, trú tại Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) - một trong chín bị can truy nã trong đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 9.500 tỉ đồng. Trọng đã được Công an huyện Phúc Thọ bàn giao cho Công an tỉnh Phú Thọ để phục vụ điều tra.

Đối tượng Hoàng Văn Trọng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Theo một nguồn tin, tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy Trọng là đại lý cấp 1. Từ tháng 6-2016 đến tháng 8-2017, người này đã đứng ra mua bán tiền RIK theo tỷ lệ 100.000 tiền RIK đồng thành 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng. Tổng số tiền Trọng thu lời từ việc mua bán đồng RIK hơn 1 tỉ đồng. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã Trọng về tội tổ chức đánh bạc.

Trước đó, Bộ Công an đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng, trong đó có Rikvip/Tip.club.Tính đến ngày 14/3/2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 01 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục C50 (Bộ Công an), bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng về tội tổ chức đánh bạc.

Ông Đinh La Thăng nhận thêm án

Chiều 29/3, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã công bố bản án sơ thẩm vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn 800 tỷ đồng vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Bị cáo Đinh La Thăng. (Ảnh TTXVN)

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng mức án 18 năm tù; bồi thường 600 tỷ đồng. Các bị cáo khác bị buộc phải bồi thường cho PVN 800 tỷ đồng. Trong đó, ngoài ông Thăng bồi thường 600 tỷ, Ninh Văn Quỳnh phải bồi thường 100 tỷ, Vũ Khánh Trường 40 tỷ, các bị cáo còn lại mỗi người 15 tỷ.

Trước đó, trong vụ án xảy tại PVN và Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ngày 22/1/2018, bị cáo Đinh La Thăng đã bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, sau đó, cựu Chủ tịch HĐTV PVN đã có đơn kháng cáo.

Chủ đầu tư Carina từ chối làm việc với cơ quan điều tra

Trưa 29/3, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Carina (phường 16, quận 8).

Hơn 300 xe máy, ô tô bị cháy hư hại sau vụ hỏa hoạn

Đại tá Nguyễn Minh Thông - Chánh văn phòng Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cho biết, ngọn lửa xuất phát từ một chiếc xe Attila Victoria, ở lốc 6, thuộc nhà để xe khu A. Thời điểm mới xảy ra cháy không có bất cứ người nào thuộc lực lượng bảo vệ, an ninh, nhân viên của khu chung cư tại khu vực phát cháy.

Đại tá Thông cho biết thêm, chủ đầu tư chung cư Carina là công ty TMDVSX Hùng Thanh, trụ sở tầng 3 block B của tòa nhà. Hùng Thanh ký hợp đồng với công ty CP dịch vụ địa ốc Sài Gòn để làm Ban quản lý điều hành chung cư Carina. Từ khi thành lập đến khi xảy ra vụ cháy đã 3 lần thay đổi Trưởng ban. Cơ quan CSĐT Công an TP cũng đã triệu tập giám đốc Công ty Hùng Thanh nhưng ông này đã nhập viện và từ chối làm việc với cơ quan điều tra vì lý do sức khỏe.

Trước đó, khoảng 1h15 rạng sáng 23/3, đám cháy kèm tiếng nổ lớn đã phát ra từ tầng hầm của chung cư Carina trên đường Võ Văn Kiệt (Q.8, TP.HCM) khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương. Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự 2015 để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza.

Ngư dân bắt được rùa vàng óng nặng 80kg

Chiều 28/3, Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh và đồn Biên phòng Cửa Sót cùng ngư dân đã tổ chức thả một cá thể rùa quý hiếm về với biển. Trước đó, vào tối 27/3, cá thể rùa này bị mắc vào lưới đánh cá của tàu TH 90387 do ngư dân Nguyễn Văn Trường (trú tại thôn Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) làm chủ, khi đang đánh bắt ở vùng biển thuộc xã Thạch Kim, cách bờ khoảng 20 hải lý.

Nhiều người dân đến xem và chụp lại ảnh cá thể rùa biển quý hiếm.

Cá thể rùa biển có màu vàng óng rất đẹp, nặng 80kg, dài 95cm, rộng 65cm. Theo ông Bùi Tuấn Sơn, Trưởng Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, đây là cá thể rùa biển rất quý hiếm.

Ngay khi nhận được tin báo ngư dân Trường bắt được cá thể rùa, đơn vị cùng với đồn Biên phòng Cửa Sót đã có mặt, vận động và tuyên truyền cho ngư dân Trường biết được đây là cá thể rùa quý hiếm, cần được thả về với môi trường tự nhiên. Đến chiều 28/3, ngư dân Trường đã đồng ý giao nộp con rùa cho lực lượng chức năng thả về biển.

Công an kiểm tra hiện trường vụ thảm án 5 người chết ở TP. HCM

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác nhận sáng 30-3, Công an TP sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, thu giữ dấu vết vụ án Nguyễn Hữu Tình (SN 2000; quê An Giang) sát hại 5 người trong 1 gia đình. Việc kiểm tra hiện trường này nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng và đúng các thủ tục tố tụng.

Nghi can Nguyễn Hữu Tình

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Tình lên TP HCM làm nghề thợ hồ tại quận Tân Phú. Đến tháng 8-2017, Tình được giới thiệu đến gia đình ông Mai Xuân Chinh (SN 1972) làm việc. Mỗi lần Tình làm sai hoặc hư thì bị vợ chồng ông Chinh la mắng.

Ngày 12/2, các công nhân được cho nghỉ Tết về quê, riêng Tình vẫn ở lại dự tiệc tất niên cùng với gia đình ông Chinh. Rạng sáng hôm sau, Tình đã dùng hung khí sát hại 5 người trong gia đình ông Chinh. Sau đó, sát thủ Nguyễn Hữu Tình bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.