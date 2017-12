Đi khám ổ bụng, nam bảo vệ nhận phiếu khám “sảy thai”

Ngày 29/12, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn (Ninh Bình) xác nhận, tờ phiếu ra viện ghi bệnh nhân là nam nhưng lại chẩn đoán bị sảy thai trên mạng xã hội đúng là của bệnh viện.

Phiếu ra viện chẩn đoán “sảy thai tự nhiên” của nam bệnh nhân Nguyện.

Theo đó, một người đàn ông là nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học thuộc xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn bị ngã và nhập viện lúc 8h03 ngày 28/12. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị “Chấn thương ổ bụng” và điều trị.

Chiều ngày 28/12, bệnh nhân xuất viện mang theo giấy tờ về thì người nhà phát hiện, sau đó chụp lại đưa lên mạng xã hội.

Ông Dũng cho rằng, sự việc trên là sự nhầm lẫn của nhân viên đánh máy văn phòng. Sau khi phát hiện ra, bệnh viện đã thu hồi và xin lỗi bệnh nhân. Còn bệnh án thì thể hiện đúng 100%.

Trước đó, tối 28/12, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp lại một tờ giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn (Ninh Bình) xuất cho một người đàn ông 55 tuổi, có chẩn đoán sảy thai tự nhiên, không biến chứng.

Theo thông tin trên phiếu ra viện, bệnh nhân là Nguyễn Văn Nguyện (nam, 55 tuổi, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Người đăng ảnh cổng chào Xuân 2018 kèm hình “nhạy cảm” lên facebook lên tiếng

Ngày 29/12, ông Chung Hoàng Chương (40 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) – người đăng ảnh chụp cổng chào Xuân Mậu Tuất 2018 kèm hình nhạy cảm lên facebook cho hay, ông đã không đến gặp Thanh tra Sở TT&TT TP.Cần Thơ như thư mời.

Bài đăng có ảnh cổng chào thực tế và hình nhạy cảm (đã làm mờ) trên Facebook “Chương May Mắn”. Ảnh chụp màn hình.

Theo lời ông Chương, ông không lên Sở TT&TT theo thư mời là vì không muốn làm khó hay phức tạp thêm tình hình. Ông cho rằng, nếu từ đầu, Sở TT&TT TP.Cần Thơ không gửi thư mời mà chỉ nhắc nhở, khuyên gỡ bài vì nhạy cảm thì ông sẽ gỡ ngay; hoặc nếu thư mời ghi rõ là “bắt buộc” thì ông sẽ đi và đi kèm với một bên thứ ba làm chứng.

Quan điểm cá nhân, ông Chương khẳng định: “Tôi không chê cái cổng chào. Tôi thấy nó đẹp mê hồn nên mới đăng; còn mọi người muốn tưởng tượng, suy diễn,... là tuỳ quan điểm, cách nghĩ của từng người. Ai nói tôi chê thì xem lại bài của tôi xem có chữ nào chê không. Còn nếu nói là vì đăng cạnh cái quần thì đó là do khiếu thẩm mỹ của người đó, tôi không bàn luận”.

Trước đó, tài khoản Facebook “Chương May Mắn” có đăng thông tin về cổng đường đèn nghệ thuật tại tuyến đường Hòa Bình và đường 30/4 của TP.Cần Thơ kèm với hình ảnh chiếc quần lót ren. Nhận thấy thông tin đăng trên tài khoản này đã dùng hình ảnh so sánh gây phản cảm, Thanh tra Sở TT&TT đã phát hành giấy mời chủ tài khoản trên đến làm việc.

Theo giấy mời do ông Nguyễn Việt Thanh - Chánh Thanh tra (Sở TT&TT TP.Cần Thơ) ký, thời gian cơ quan này hẹn làm việc với ông Chương là 13h30 ngày 28/12.

Mâu thuẫn gia đình, chồng giết và 2 con rồi tự sát

Ngày 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết tại xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 6h30 ngày 29/12, Công an huyện Nga Sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra ban đầu xác định: Khoảng 22h ngày 28/12, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng (SN 1981) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị P.T.T (SN 1982) và 2 con gái là N.T.D (SN 2006), N.H.A(SN 2012). Hậu quả, chị T và 2 cháu D và H.A tử vong.

Sau khi gây án, Hùng đã dùng dao tự chém vào tay trái của mình để tự sát. Đến sáng 29/12, được người thân và hàng xóm phát hiện vụ việc đưa Hùng đến bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Người vẽ bậy lên tàu trên cao có thể bị tù chung thân

Ngày 29/12, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật thì tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông là tài sản công và được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi cố ý làm hư hỏng, hủy hoại tài sản này đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hình ảnh đoàn tàu cao tốc trên cao Cát Linh – Hà Đông bị vẽ bậy.

Nếu thiệt hại về tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên thì người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

Nếu kết quả giám định giá trị tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Trước đó, ngày 26/12, Ban quản lý nhà ga Cát Linh - Hà Đông đã phát hiện những hình vẽ Graffity trên một phần thân tàu và đầu tàu đường sắt trên cao. Sau khi phát hiện, Ban quản lý đã báo cáo nhà thầu Trung Quốc và cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc.