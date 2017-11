Ngày 17/11, tiêm thuốc độc Nguyễn Hải Dương- hung thủ giết 6 người ở Bình Phước

Cuối tuần này, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương.

Tối 14/11, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết, ngày 17/11, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương – tử tù giết 6 người trong một gia đình ở Bình Phước hơn 2 năm trước.

“Nếu không có gì thay đổi thì thứ 6 tuần này, cơ quan chức năng sẽ thi hành án tử hình đối với Nguyễn Hải Dương. Tử tù Nguyễn Hải Dương sẽ được đưa từ trại giam ở Bình Phước xuống Bình Dương để thi hành án” ông Trí nói.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao

Từ ngày 07 đến 09-11-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 19. Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận và đưa ra quyết định kỷ luật với nhiều cán bộ như:

Đồng chí Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 (đến tháng 02/2015), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (đến tháng 9/2015)

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng "bật mí" về đêm trắng ở APEC

Sau khi Năm APEC 2017 khép lại thành công với Tuần lễ Cấp cao tại Đà Nẵng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, đã tiết lộ về những đêm trắng thương lượng từng câu từng chữ trong các văn kiện quan trọng của APEC.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (giữa) cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 11-11 - Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Theo Phó Thủ tướng, là diễn đàn kinh tế của 21 thành viên, APEC không tránh khỏi có sự khác biệt quan điểm. Khác biệt cơ bản về hệ thống thương mại đa biên, hay cũng là thương mại tự do nhưng lại có sự khác nhau là tự do mở, tự do cân bằng hay tự do có đi, có lại; các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử, các khía cạnh tạo thuận lợi cho đầu tư.

"Các nước đến với hội nghị sự khác biệt giữa các nước lớn như vậy, để có được Tuyên bố chung thôi đã là hết sức khó khăn. Có những lúc tưởng hội nghị chỉ có thể ra được tuyên bố chủ nhà, hiệu lực không bằng tuyên bố chung. Nhưng sau cùng APEC 2017 đã có đươc Tuyên bố Cấp cao kèm theo 2 phụ lục, tuyên bố bộ trưởng kèm theo 4 phụ lục dù trước đó nhiều nước không tán thành. Cũng phải cần có "thủ thuật" là trước khi đưa vào Tuyên bố bộ trưởng, Việt Nam đã đưa vào thông qua 4 phụ lục trước, đến lúc quay trở lại thông qua Tuyên bố Bộ trưởng thì dĩ nhiên đưa 4 phụ lục vào. Chúng ta đã đạt được những điều tưởng chừng không thể có được”. Phó Thủ tướng nói.

Vụ chạy thận 8 người chết: Phải có hóa đơn đỏ đám ma

Sau hơn nửa năm kể từ khi xảy ra sự cố tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 8 người thiệt mạng, đến nay gia đình các nạn nhân vẫn chưa nhận được số tiền bồi thường.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Xuân Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết: “Thực sự chúng tôi cũng rất khó quyết toán số tiền này khi không có cơ sở”.

Ông Hoàng cho biết, vì không thống nhất được mức đền bù với gia đình các bệnh nhân, bệnh viện dự định tạm ứng hỗ trợ trước cho các khoản chi phí mỗi gia đình 50 triệu đồng; còn lại đợi phán quyết của tòa.

“Chúng tôi chấp hành nghiêm phán quyết của tòa vì không chỉ có gia đình 8 người tử vong mà còn 10 bệnh nhân khác cũng bị tổn thất”, ông Hoàng nói.