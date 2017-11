4 trẻ sinh tử vong, gia đình tố bác sĩ tắc trách

Ông Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, sáng nay (20/11) có 4 trẻ sơ sinh, sinh non tử vong tại bệnh viện. Các cháu tử vong đều là sơ sinh non yếu, nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh, có những cháu đã được tiên lượng trước với gia đình.

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, nơi xảy ra sự việc

Cũng theo ông Nam, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại, Bộ Y tế đã vào cuộc yêu cầu xác minh làm rõ.

Các gia đình có trẻ sơ sinh tử vong đã đồng loạt tố nhân viên y tế tắc trách.

“Chỉ trong thời gian ngắn mà có tới 4 trẻ cùng tử vong thì cần phải xem xét lại. Chúng tôi đã yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân các cháu tử vong”, bà Đặng Thị Hồng, bà ngoại của cháu trai tử vong chia sẻ.

Hôm nay, thời tiết miền Bắc rét nhất từ đầu Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (20/11), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Đêm nay và ngày mai (21/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ ngày 22/11, không khí lạnh được tăng cường trở lại.

Miền Bắc đang trải qua đợt lạnh nhất kể từ đầu đông (ảnh minh họa: Tất Định)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; riêng vùng núi và trung du phía bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm phổ biến 16-18 độ C.

Tài xế container điều khiển xe bằng chân

Những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng rùng mình khi tài xế xe container vừa điều khiển phương tiện bằng chân vừa nghe điện thoại.

Xăng dầu đồng loạt tăng giá trong ngày Nhà giáo Việt Nam (ảnh minh họa)

Theo đoạn clip, một người điều khiển ô tô chạy song song với chiếc xe container BKS: 50LD-095…thì phát hiện tài xế điều khiển phương tiện xe container dùng chân gác trên vô văng để điều khiển, trong khi tay cầm điện thoại di động “buôn chuyện”.

Được biết, đoạn clip được ghi lại trên cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 và quận 2, TPHCM).

Đại điện đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về clip và đã vào cuộc điều tra.

Xăng dầu đồng loạt tăng giá

Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng tăng kể từ 15 giờ chiều nay (20/11).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu được đồng loạt điều chỉnh tăng như sau: xăng RON 92 tăng 434 đồng/lít; xăng E5: tăng 385 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: tăng 408 đồng/lít; dầu hỏa: tăng 419 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 473 đồng/kg.

Như vậy, giá bán tối đa của các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường hiện như sau: Xăng RON 92: 18.580 đồng/lít; Xăng E5: 18.243 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: 15.019 đồng/lít; Dầu hỏa: 13.617 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: 12.382 đồng/kg.

Xác định danh tính nữ tài xế lái ôtô hết kiểm định, "ủn" CSGT

Một lãnh đạo Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã tạm giữ ô tô Morning mang BKS 30X-9811 do một phụ nữ điều khiển để xử lý theo qui định.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 15h cùng ngày, ô tô 30X-9811 do một nữ tài xế điều khiển lưu thông từ đường Láng Hạ đi Giảng Võ (Hà Nội), vi phạm xe ô tô hết hạn kiểm định.

Nữ tài xế điều khiển ô tô hết kiểm định được CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra (ảnh cắt từ clip)

Khi CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, nữ tài xế không chấp hành, mà cố tình nhấn ga cho xe di chuyển chập chờn, dừng đỗ nhiều lần. Chỉ đến khi một người đi xe máy chặn đầu, nữ tài xế này mới chịu xuống xe.

Tại chốt CSGT, danh tính nữ tài xế này được xác định là Nguyễn Thu Thủy (SN 1971, ở Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội).

Bước đầu Đội CSGT số 3 đã lập biên bản nữ tài xế này lỗi “xe hết hạn kiểm định”.

4 học sinh nhập viện vì vật lạ phát nổ ở sân vận động

Ngày 20.11, Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) và cơ quan quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vật lạ phát nổ tại sân vật động trung tâm huyện Đại Từ chiều 18.11 làm 4 học sinh bị thương.

Theo báo của UBND huyện Đại Từ, các học sinh bị thương gồm: Trần Đức Tiến (SN 2005), Nguyễn Minh Ngọc (SN 2007) Nguyễn Mạnh Hà (SN 2007) và cháu Trịnh Hữu Quang (SN 2006), cùng trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Vị trí vật lạ phát nổ khiến 4 học sinh bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 18.11, 4 học sinh trên đang chơi tại sân vận động trung tâm huyện thì đã phát hiện một vật lạ dưới lỗ chôn cột cầu môn. Tò mò, một một học sinh đã dùng mẩu gỗ ném vào, bỗng vật lạ bất ngờ phát nổ làm cả 4 học sinh bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đại Từ đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.