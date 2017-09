Nóng 24h qua: Đánh ghen, cô gái bị cắt tóc, xé toang nội y giữa đường

Một cô gái bị cắt tóc, lột quần áo, xé toang nội y giữa đường

Ngày 4/9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái bị một nam thanh niên cùng 3 người phụ nữ khống chế đánh ghen trước mặt nhiều người.

Theo hình ảnh trong clip, nam thanh niên giữ tay cô gái trẻ đang trong tình trạng không mặc quần, 2 người phụ nữ chia nhau giữ chân cô gái để người phụ nữ còn lại cắt tóc, xé áo, giật toang nội y của cô gái…

Những người phụ nữ đánh ghen cho rằng, cô gái đã có hành vi “cướp chồng người khác”.

Cô gái bị đánh ghen gây xôn xao cộng đồng mạng (ảnh cắt từ clip)

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút nhiều ý kiến bình luận, chia sẻ. Trong đó, nhiều người lên án hành động của những người tham gia vào việc đánh cô gái trong đoạn clip.

Ông Nguyễn Minh Thiết, Trưởng Công an xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sự việc trong đoạn clip xảy ra vào khoảng 8h sáng 3.9, tại thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến. Cô gái bị đánh ghen trong đoạn clip là chị K. (SN 1990, quê Lào Cai), công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên.

Theo ông Thiết, chị K. có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có gia đình tên N. (ở xã Thiện Kế, Bình Xuyên). Biết chuyện nên vợ anh N đã theo dõi.

Sáng 3.9, vợ anh N. cùng người thân và mẹ đẻ anh N. bất ngờ tới phòng trọ của chị K. ở thôn Trại Cúp. Tại đây, vợ anh N. bắt quả tang chồng đang ngủ cùng chị K. Sau đó, vợ anh N và người thân đã lột quần áo chị K. rồi cắt tóc… ngay giữa đường.

Cả gia đình đang ăn lẩu, bỗng bếp gas phát nổ

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bình gas mini phát nổ khiến nhiều người trong gia đình hoảng loạn bỏ chạy.

Đoạn clip trên được ghi lại từ camera an ninh của một gia đình ở Buôn Trấp (huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

Bình gas mini phát nổ trong lúc gia đình đang ăn lẩu (Ảnh cắt từ clip).

Vụ việc xảy ra vào ngày 1/9, khi một gia đình khoảng 10 người đang ngồi ăn lẩu bằng bếp ga mini thì bất ngờ bình gas bắt lửa và phát nổ. Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát mạnh khiến nhiều vật dụng xung quanh bị cháy.

Chị N.T (người đăng tải clip lên mạng xã hội) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 1/9, khi gia đình chị đang ngồi ăn lẩu thì bất ngờ bình ga mini phát nổ.

Chị N. T cho biết, gia đình rất ít khi sử dụng bếp gas du lịch và bình gas trên được mua tại một cửa hàng tạp hoá gần nhà.

Công an mời tài xế đưa tiền lẻ tại BOT Cai Lậy lên làm việc

2 ngày qua, nhiều tài xế phản ánh qua đường dây nóng Báo Người Lao Động là đã bị công an xã và công an phường mời lên trụ sở công an để "trao đổi sự việc có liên quan".

Theo đó, có ít nhất là 2 nhà xe ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy và phường 2, thị xã Cai Lậy được công an mời lên làm việc.

BOT Cai Lậy lúc còn thu phí bị tài xế phản ứng

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động ngày 4/9, một chỉ huy công an huyện Cai Lậy cho biết quan điểm công an huyện là không xử lý tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí mà chỉ hỏi thăm sự việc thế nào thôi. "Có mấy xe đi một lượt nên mời hỏi thôi chứ không có xử lý hay buộc người ta làm gì đâu. Chỉ hỏi là tâm tư, nguyện vọng thế nào thôi để có chủ trương chung" – vị này thông tin.

Tìm thấy 2 bé trong vụ mẹ mang bầu ôm 2 con tự tử

Sáng ngày 4/9, thông tin từ UBND xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ trong vụ người mẹ mang bầu ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông tự tử tại cầu Gò Đông vào ngày 3/9.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào trưa ngày 3/9, chị C.T. V. (SN 1992, trú xóm 3, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang có bầu đi xe máy chở 2 con nhỏ là V.G.H. (3 tuổi) và V.T.V. (4 tuổi) đi đến ngồi chơi dưới chân cầu Gò Đông.

Một lúc sau, một số người dân thấy chiếc xe máy mang BKS 37 H7-9192 và một số đôi dép để lại dưới chân cầu. Nghi ngờ có người tự tử, họ đã báo cho chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức tìm kiếm.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày 3/9, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị V.. Tối cùng ngày, thi thể của các con chị V. được lực lượng chức năng tìm thấy. Sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

58 người tử vong vì TNGT trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 1-3/9), toàn quốc xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông, khiến 58 người tử vong; 58 người bị thương. Trong đó, có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 1/9 tại Hưng Yên khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Hưng Yên khiến 3 người tử vong.

So với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2016, năm nay, số vụ tai nạn giao thông và số người tử vong đều tăng. Cụ thể, 3 ngày nghỉ lễ năm 2016, xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông; 33 người tử vong; 59 người bị thương.

Theo ông Thái, riêng ngày 4/9, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông khiến 22 người tử vong; 16 người bị thương.

Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm quy định nồng độ cồn…