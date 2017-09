Nóng 24h qua: Dân vạ vật trên cao tốc đến rạng sáng 2.9 vẫn không bắt nổi xe về quê

Dân Thủ đô vạ vật đến rạng sáng 2.9 vẫn không bắt nổi xe về quê nghỉ lễ

Từ chiều 1/9 cho đến 0h15 rạng sáng ngày 2/9, toàn bộ đường vành đai 3 trên cao vẫn trong tình trạng ùn tắc kéo dài hàng chục km, từ nút giao Nguyễn Trãi tới nút giao Pháp Vân. Đoạn chạy qua Linh Đàm cũng ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. Các phương tiện di chuyển chậm chạp ra khỏi thành phố. Trong khi các phương tiện trong tình trạng không thể di chuyển nhiều km theo chiêu ra khỏi thành phố thì đoạn đường chiều đi vào thành phố lại rộng thênh thang.

Người dân đứng đợi xe khách vẫn đông đúc lúc 0h sáng trên đường cao tốc.

Tại bến xe Giáp Bát các xe chạy tuyến Thanh Hóa chật kín khách. Thậm chí nhiều hành khách chen nhau lên xe nhưng bị nhà xe đuổi xuống do xe đã đủ người. Một số khách gợi ý chấp nhận ngồi ở lối đi xe giường nằm nhưng vẫn không có chỗ. Ngày thường giá vé xe giường năm tuyến Hà Nội – Thanh Hóa khoảng 100-120 nghìn đồng nhưng hôm nay nhiều nhà xe đã tăng giá lên 150 nghìn đồng. Nhiều hành khách phải vật vờ chờ xe giữa đường cao tốc trong đêm về quê nghỉ lễ 2/9. Nhiều taxi tranh thủ chèo kéo khách đi chung xe do tối muộn, hi vọng đón xe khách không còn niều do hầu hết các xe đã xuất bến và hết xe về.

Ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường “dẹp loạn” vỉa hè ngày nghỉ lễ 2/9

Trưa 2/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM tiếp tục một mình xuống đường kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh phát hiện ô tô đậu chiếm phần đường của người đi bộ nên ông Hải đã gọi lãnh đạo địa phương ra lập biên bản xử lý. Phương tiện sau đó đã được tài xế điều khiển đi nơi khác trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.

Dù là nghỉ lễ nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục xuống đường để “dẹp loạn” vỉa hè

Sau đó, ông Hải tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường khác để kiểm tra. Hình ảnh và biên bản xử phạt tài xế ô tô đậu sai quy định sẽ được phường gửi qua Viber cho Phó chủ tịch quận 1 để báo cáo.

Tại đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ…hàng loạt ô tô đậu sai quy định cũng bị ông Hải gọi điện cho lãnh đạo, công an phường ra xử lý.

Nam thanh niên chết bí ẩn trong tư thế như đang ngủ ngồi

Trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một người đàn ông ngồi bất động trên ghế nhựa, trước mặt là cốc nước mía vẫn còn nguyên. Thông tin kèm theo, người đàn ông trong ảnh tử vong tại quán nước mía ở xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ.

Anh K. tử vong bí ẩn tại quán nước mía. (Ảnh Facebook)

Ngày 2/9, lãnh đạo Công an xã Văn Lung xác nhận, sự việc xảy ra trên địa bàn tối 1.9. Nam thanh nhiên tử vong được xác định là anh H.V.K trú tại xã Hà Thạch.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 1/9, anh H.V.K đi xe máy tới quán nước mía ở địa bàn xã Văn Lung và gọi một cốc nước mía uống. Tuy nhiên, sau đó anh K. thiếp đi khi đang ngồi trên ghế nhựa khiến mọi người tưởng anh ngủ quên.

Mãi không thấy khách dậy uống nước chủ quán tới gọi thì mới phát hiện anh K. đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã phong tỏ hiện trường và thông báo công an cấp trên về khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Bắt được “thủy quái” dài gần 2m trên sông Lam

Vào sáng 1/9, ông Bùi văn Tám - Chủ nhà hàng- khách sạn Tám Lan tại khối 5 thị trấn Con Cuông, Nghệ An đã mua được con cá lệch dài gần 2 mét, nặng gần 22kg.

Cá lệch tại cửa hàng nhà ông Tám, dài gần 2m nặng 22kg (ảnh V. Dũng)

Cũng theo ông Tám, con cá trên ông mua với giá 20 triệu đồng, do một người dân đánh bắt được trên sông Lam đoạn chạy qua huyện Tương Dương và Kỳ Sơn.

Trước đó, cũng tại địa bàn trên một số người dân đã bắt được nhiều cá lệch và một số loại cá khác sau đợt lũ lớn vừa qua. Tuy nhiên, theo người dân con cá lệch của ông Tám mua nằm trong số những con cá lệch to nhất xứ Nghệ từ trước tới nay.

Cá lệch là đặc sản ở miền Tây Nghệ An, giá bán giao động từ 850.000-1.000.000 đồng/kg, các càng lớn giá trị càng cao. Cá lệch có thân dài, thuôn, mình tròn, đầu có râu dài, ít xương.

Phá đường dây bán dâm 100 USD/lần ở quận 7

Ngày 2-9, Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, vừa triệt phá 1 tụ điểm môi giới mại dâm do người đàn bà 55 tuổi cầm đầu.

Trước đó, vào khuya 28-8, sau thời gian theo dõi hoạt động, Đội 6 Phòng cảnh sát hình sự (PC45) đã phối hợp với Công an quận 7 kiểm tra đột xuất 1 khách sạn trên tại phường Tân Hưng (quận 7, TP.HCM), bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đường dây bán dâm do "má mì" 55 tuổi làm quản lý vừa bị cảnh sát phát hiện. Ảnh CA

Cùng lúc, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất quán karaoke ở phường Tân Hưng do Nguyễn Thị Phượng (55 tuổi, ngụ tại quận 7, TP.HCM) làm quản lý.

Theo điều tra, để thu hút khách đến quán, Phượng tuyển chọn gần 20 cô gái trong độ tuổi từ 20-25 để tham gia đường dây mại dâm. Các cô gái không được trả lương mà nguồn thu chủ yếu từ mồi chài khách, hai cô gái bị bắt quả tang tại phường Tân Hưng nằm trong số này.

Theo sự dắt mối của “má mì” này, mỗi cô gái sẽ bán dâm với giá từ 2 đến 3 triệu đồng/lượt. Trong đó Phượng lấy 500 ngàn đồng tiền môi giới.